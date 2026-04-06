Sabrina Carpenter roba con sensualidad en el videoclip de 'House Tour'

Sabrina Carpenter estrenó su séptimo disco, Man's Best Friend, en agosto de 2025, entre cuyas canciones se encuentran algunos de sus mayores éxitos como Manchild y Tears.

Sin embargo, la cantante ha decidido ahora darnos un pequeño regalo publicando el videoclip de una de las canciones del álbum, House Tour, la cual nos habla sobre una chica que le pide a un chico que entre a su casa para hacerle un tour.

Sin embargo, el videoclip no nos muestra esta narrativa, sino que nos presenta lo que parece un equipo de limpieza formado por tres sensuales integrantes que acaban tratándose de una banda de ladronas.

Divirtiéndose en el trabajo

Nada más ver entrar a este equipo de limpieza en la casa, vemos que son un trío peculiar, formado por Sabrina y las actrices Madelyn Cline y Margaret Qualley.

Con tacones, pantalones apretados y escotes marcados, las tres trabajadoras entran corriendo en la casa, desordenando y rompiendo todo lo que encuentran.

Incluso comen y beben todo lo que encuentran, pelean con catanas y liberan a una tarántula. Pero lo peor de sus actos llega cuando empiezan a llevarse todo lo que encuentran, poniéndose la ropa y joyas de la propietaria de la casa mientras una cámara las graba.

Pero la diversión se termina cuando aparece la policía, huyendo las ladronas con todo lo que pueden en su furgoneta, incluidos varios muebles de la casa.

Aunque, como era de esperar, no podía faltar un clásico en todos los videoclips de Sabrina Carpenter: el asesinato de un hombre. Cuando están huyendo con la furgoneta, un hombre está cruzando por la calle y lo atropellan, mostrando indiferencia ante su muerte.

Letra de 'House Tour' en español

Quítate los zapatos

Gracias por la cena, amor, me divertí mucho

Me encantó la plática y me fascinó que tu auto se maneje solo

El aromatizador de piña es de mis favoritos

Bueno, ya llegamos, pero si tienes tiempo

¿Quieres un recorrido por la casa?

Puedo llevarte al primer, segundo y tercer piso

Y te prometo que nada de esto es una metáfora

Solo quiero que entres

Amor, lo que es mío ahora es tuyo

(Ja-ja)

El sofá está super cómodo, cómodo

Tengo unos Chips Ahoy si tienes hambre, hambre (ah)

No necesitas amarme, amarme, amarme

Solo estoy muy orgullosa de mi diseño (para bajar las luces)

¿Quieres un recorrido por la casa?

Puedo llevarte al primer, segundo y tercer piso (te puedo llevar hacia)

Y te prometo que nada de esto es una metáfora (ah)

Solo quiero que entres (entres)

Pero nunca entres por la puerta trasera

Recorrido por la casa

Sí, gasté una pequeña fortuna en el suelo encerado

Podemos ser un poco imprudentes porque tiene seguro

Tengo el placer de ser tu guía turística caliente

Amor, lo que es mío ahora es tuyo (uh)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Va-va, vamos, amor, ah

Bueno, amor, si vienes aquí adentro, si vienes aquí dentro

Te dejaré uh

Mi casa está en la Avenida de las Chicas Bonitas

Mi casa fue construida especialmente para ti

Algunos dicen que es un lugar donde tus sueños se hacen realidad

Mi casa también podría ser tu casa

Uh

Entonces, hum

¿Vas a entrar o qué?