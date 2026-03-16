Sabrina Carpenter arresta a María Becerra en su concierto en el Lollapalooza

Sabrina Carpenter tiene varios clásicos en sus conciertos de Short n' Sweet Tour: uno de ellos son las posturas en la canción Juno, y otro de ellos es el de arrestar a alguien de su público por ser demasiado sexy.

Por ese 'arresto' han pasado rostros reconocidos como Salma Hayek, Gigi Hadid, Anne hathaway, Millie Bobby Brown y Dakota Fanning, sumando un cameo en directo con una estrella, pero también ese humor pícaro que caracteriza a la artista.

Y en su actuación en el festival Lollapalooza de Aegentina el arresto no ha tardado en hacerse viral en redes sociales: cuando Carpenter buscaba a la detenida, en cámara ha aparecido la artista María Becerra, que no ha tardado en meterse en el papel.

La argentina ha coqueteado en directo con la intérprete de Manchild desde el público, arrancando una gran ovación en todo el festival al descubrir el vestido con la bandera de Argentina que llevaba bajo la chaqueta. "Es un honor arrestar a la mujer más guapa de toda Argentina hoy", le ha pronunciado la estadounidense.

Así, Carpenter le pasaba unas esposas de pompones rosas a la intérprete de Neumático, que las recibía muy contenta en pleno show.