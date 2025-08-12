Saiko anuncia los dos conciertos más importantes de su nueva gira 'NATSUKASHII YORU' en Madrid y Barcelona

Con su nueva gira NATSUKASHII YORU, Saiko busca reivindicar su yo más auténtico, reconectando con su esencia y mostrando quién es la persona detrás del artista. En los últimos años, el cantante granadino se ha convertido en uno de los nombres más importantes del género urbano español, acumulando Discos de Oro y Platino y colaborando con artistas de la talla de Feid, J Balvin o Mora.

Esta gira surge con el lanzamiento de su nuevo disco homónimo NATSUKASHII YORU, el cual es una oda a la nostalgia nocturna y el poder de los recuerdos. A lo largo de 13 canciones, Saiko busca mostrar su lado más humano y alejado del artista, a la par que explora la nostalgia como una forma de volver al pasado con cariño y reflexión.

Su regreso triunfal

Tras desaparecer de la música por un tiempo debido a una situación personal que le llevó a sentirse vacío, Saiko confirma dos conciertos muy especiales: el 11 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de octubre en el Movistar Arena de Madrid. Por el momento, no se han anunciado más fechas y lugares por donde pasará la gira, pero se espera que se anuncien otros destinos próximamente.

En estos destinos, el artista revisitará temas antiguos, pero también cantará sus nuevas canciones con las que demostrará que Saiko ha vuelto para quedarse. Su disco incluye colaboraciones con artistas como Omar Courtz, Leire Martínez, Ángeles Toledano y Yapi, por lo que quizás cuente con la presencia de alguno de ellos durante sus conciertos.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para sus conciertos saldrán a la venta el miércoles 13 de agosto a partir de las 10:00 (hora peninsular). Para cada concierto, estarán disponibles en los siguientes enlaces:

El recorrido del artista

Saiko apareció en el panorama musical de forma fulgurante y se ha consagrado como uno de los mejores artistas del género urbano en España. Desde el inicio de su carrera en 2020, el artista ha estado innovando continuamente, mezclando el reggaeton con pop español, electrónica, sonidos aflamencados e incluso el trap, que fueron parte de sus inicios.

En sus primeros pasos dentro de la música, consiguió colaborar con artistas como Quevedo, Lola Índigo, Feid, Mora o J Balvin, siendo todo un hito en una etapa tan temprana de su carrera. Éxitos como POLARIS, COSAS QUE NO TE DIJE O SUPERNOVA lo llevaron directamente al estrellato.

Gracias a su gira con su último disco, SAKURA, consiguió llenar estadios como Los Cármenes de Granada o el Movistar Arena. Ahora, el artista repite en Madrid y se anima con el Palau Sant Jordi, envuelto en esta propuesta que promete ser un viaje único para sus fans y también para el propio artista que nos ha regalado un pedazo de su alma con el lanzamiento de su nueva música.