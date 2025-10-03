Aitana reflexiona sobre el éxito de 'Cuarto azul': "Me ayudasteis a seguir teniendo ilusión por salir de casa"
Aitana ha compartido varias imágenes y un vídeo largo donde da rienda suelta a la nostalgia que siente por el proceso de creación de Cuarto azul, su último disco (y el más personal). "Me emociona que siga recibiendo tanto cariño", comenta.
Aitana marca en el calendario la fecha en la que cantará sobre el escenario de Lollapalooza 2026
Para Aitana, su último disco ha supuesto una transformación vital en su vida. Durante la creación y promoción de Cuarto azul, la artista atravesaba problemas de salud mental que explicó en su documentalMetamorfosis. Por eso, ahora la catalana ha querido agradecer el apoyo de su equipo mientras vivía la peor etapa de su depresión.
"Escribo esto emocionada porque siento que le debo mucho a este disco y a todas las personas que lo hicieron posible", escribe en un texto de Instagram. "Me ayudasteis a seguir teniendo ilusión por salir de casa, a entenderme mejor y a procesar todo lo que pasaba dentro de mí. Mirar en retrospectiva y ver cuánto he cambiado gracias a esa etapa me hace valorar aún más lo que significa Cuarto azul: un lugar seguro", asegura.
En el texto, Aitana también se pronuncia sobre sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 con su disco: Mejor álbum pop contemporáneo y Mejor diseño de empaque. "Estos días se han vuelto a abrir las votaciones de cada categoría. La verdad es que el simple hecho de que los Latin Grammy me hayan nominado, y que mis compañeros me votaran para estar ahí, ya es más que un logro para mí".
"Meses después de su salida, me emociona que siga recibiendo tanto cariño", continúa diciendo sobre el éxito recibido con Cuarto azul, álbum que incluye temas como 6 de febrero, Cuando hables con él o Superestrella. "Gracias por parar a decirme lo mucho que os ha gustado el disco, por escucharlo y hacerlo vuestro. Sois el motor de todo y también mi pilar. Cuando me entran dudas de si encajo en este mundo o si realmente valgo para esto, pienso en vosotros… y sé que sí", añade, dirigiéndose a sus fans.