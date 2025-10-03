Ana Mena publica el primer adelanto de 'Lárgate', su nueva canción
Ana Mena presenta el primer adelanto de Lárgate, su nueva canción que sirve como punto de partida de su renacer musical. La cantante de 28 años ha compartido en redes un vídeo en el que suena una parte del tema que previsiblemente forme parte de su próximo disco. La malagueña ya trabaja en el álbum que "va a ser más auténtico y más de verdad que nunca".
Ana Mena se desnuda en su carta más personal: "Me encontraba agotada, ahora estoy lista para renacer"
Ana Mena arranca nueva etapa. La cantante malagueña sorprendía este miércoles a sus seguidores al desnudarse, en el sentido figurado y metafórico, en una extensa carta publicada en redes para hablar de sus largos meses de ausencia. Su último lanzamiento fue Carita triste junto a Emilia en agosto de 2024.
"No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada", escribe la artista de 28 años antes de confirmar que ya está trabajando en su nuevo disco. "Empecé a trabajar en él en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será", apunta sobre este trabajo que "va a ser más auténtico y más de verdad que nunca" y del que ya tenemos la fecha de publicación de su primer single.
Lárgate llegará el viernes 10 de octubre como una balada de desamor. En ella, la artista parece cantar a una expareja aunque también podría ser a otro destinatario y tratarse de una metáfora, sobre todo si tenemos en cuenta que la cantante está viviendo una gran etapa sentimental junto al actor Óscar Casas.
"Tengo un hacha sin usar
Tengo veneno en el bar
Y una pistola que he aprendido a limpiar
Una almohada para abraza
Que me ayuda a calmar
Las ganas de ahogarte
Y no está bien desearle la muerte a nadie
Pero quisiera que te faltara la vida
Abrirte el corazón y sacar mi parte
Tengo 10.000 maneras para matarte
Ana Mena se dirige, desde la calma, a alguien que se lo ha hecho pasar mal, probablemente muy mal, y lo hace en un momento en que está preparada para empezar de cero.
"Estoy lista para renacer", dice en la carta de Instagram. "Por fin ha llegado el momento de dar el primer paso, la transición necesaria hacia esa nueva era en la que nos vamos a sentir más cerca que nunca".