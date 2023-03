De Salvador Sobral a Maneskin: ganadores de Eurovisión que estaban quintos en las apuestas (como Blanca Paloma)

Quedan menos de dos meses para la gran final de Eurovisión 2023 en Liverpool. Los artistas ya están preparados y la organización se encuentra ultimando los detalles finales para asegurar que los fans de este certamen disfruten que se merecen.

Aunque todavía no se han visto las puestas de escena oficiales, los diferentes representantes sí han podido actuar en ciertas galas y esto ha servido para que las casas de apuestas vayan suponiendo quien tiene más posibilidades de vencer y llevarse a casa el micrófono de cristal.

Qué dicen las casas de apuestas sobre Eurovisión 2023

A día de hoy, Loreen (Suecia) sigue imparable como la candidata con más opciones con su tema Tattoo, lo que significaría volver a ganar después de su triunfo en 2012 con Euphoria. Tras ella, se encuentra el cantante finlandés Käärijä con su single enérgico y viral Cha Cha Cha. La tercera es Ucrania con Tvorchi y su Heart of Steel.

Cierran el Top 5 Alessandra (Noruega) con su Queen of kings y finalmente Blanca Paloma y su EAEA.

Parece que la cantante alicantina sigue teniendo lejos llegar al primer puesto, sin embargo, se ha difundido una tabla con las apuestas de Eurovisión durante los últimos años a 46 días justos de la gran final y hay un dato que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Se trata de que hay varios ganadores que se encontraban quintos para las casas de apuestas y finalmente dieron la sorpresa y se coronaron como campeones. ¿Podría sucederle esto a Blanca Paloma?

Los ganadores de Eurovisión que iban quintos en las apuestas

Repasamos todos los ganadores de Eurovisión desde 2015 que iban quintos en las casas de apuestas pero que al final vencieron:

2016 - Jamala ('1944')

En 2016, las casas de apuestas dictaminaron que Rusia iba a ganar. Sergey Lazarev llegó muy confiado con su You are the only one, aunque el resultado fue que se alzó como campeona Jamala, la candidata ucraniana con su 1944.

2017 - Salvador Sobral ('Amar pelos dois')

Un año después sucedió exactamente lo mismo. A pesar de que las apuestas decían que vencería Italia con Francesco Gabbani y su Occidentali's Karma, al final ganó Portugal con Salvador Sobral y su Amar pelos dois.

2021 - Maneskin ('Zitti e buoni')

El último episodio de este estilo que se ha vivido en Eurovisión fue en 2021. Destiny (Malta) iba la primera con su Je me casse, pero terminó imponiéndose Maneskin (Italia) con su tema rockero Zitti e buoni.

Se puede ver como en los últimos años muchos cantantes han logrado salir de ese quinto puesto y coronarse como los campeones de Eurovisión. ¿Le sucederá lo mismo a Blanca Paloma?