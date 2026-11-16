'Un Secreto y Una Postal', la nueva canción de Marlena que celebra el amor y el poder compartirlo con tus amigas

Marlen se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Hace menos de un mes nos anunciaban en sus redes sociales la fecha de su primer Movistar Arena, un hito en su trayectoria musical que tendrá el 1 de octubre de 2027.

En el recinto de la capital cantarán por primera vez este tercer álbum que aún no ha visto la luz, del que ya tenemos tres adelantos: Nadie Se Muere de Amor, Amiga Date Cuenta y este último Un Secreto y Una Postal. Esta tercera entrega nos habla de la suerte de poder compartir con buenas amigas esas primeras citas en las que empiezas a conocer a alguien que te gusta, mientras enfatiza la ilusión de las primeras veces y las ganas de fluir y de dejarse llevar.

Compuesta por Ana Legazpi, la melodía apuesta por una esencia más folk que se apoya en una mezcla entre synths. Este estilo, su ritmo alegre y su emotiva letra, convierten Un Secreto y Una Postal en todo un himno para cantar con tus amigas, esas que se alegran cuando las cosas te van bien y te permiten ser tú misma.

En sus redes sociales, la han presentado como una receta médica para combatir el frío y la lluvia que caracterizan a estos meses. La primera escucha recuerda a un "saborcito veraniego" (en palabras de Marlena), que además viene acompañado de un videoclip con una marcada estética country.