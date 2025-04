Cómo surgió la colaboración de Antonio Orozco y Dani Martín con 'Te Juro Que No Hay Un Segundo Que no Piense en Ti'

Te Juro Que No Hay Un Segundo Que no Piense en Ti se ha convertido en una de las canciones más especiales de Antonio Orozco. El tema, single de su décimo álbum El tiempo no es oro, es todo un regalo a los fans del artista, pero también a su familia.

Y es que esta canción tan especial está dedicada a su hija Antonella. En ella, el intérprete de Mi héroe vuelca todo el amor que siente por la pequeña.

Y esta chispa tan emotiva de la canción le llegó directamente a Dani Martín, quien supo apreciar el encanto del single cuando se estrenó en 2024. De hecho, lejos de disfrutarla tan solo como espectador, el intérprete de El último día de nuestras vidas dio un pasito más para formar parte de Te Juro Que No Hay Un Segundo Que no Piense en Ti.

Así, la canción ha tenido una vida extra después de que Antonio Orozco y Dani Martín estrenaran este marzo una versión de la balada juntos. Esta colaboración es tan solo el resultado de la admiración que sienten el uno por el otro.

Dani Martín dio el primer paso

En la escucha exclusiva del Tiempo no es oro a la que acudimos desde Europa FM, Antonio Orozco relató cómo había surgido esta colaboración tan solo meses después del estreno de la canción.

Todo empezó con un comentario de Dani en un post de Orozco en el que halagaba el tema que este dedica a su hija Antonella, del que aseguraba que era uno de los "más bonitos" que había escuchado en los últimos años. Orozco, sorprendido y elogiado, fue a su bandeja de entrada privada y vio que tenía un mensaje del exvocalista de El Canto del Loco.

"Entre a los mensajes directos y de repente, vi que tenía comunicación con Dani. Me había hablado de la canción y entonces dije: '¡Ay, Dani! ¿Por qué no la cantas conmigo?'. Y me dijo: "Tío, te juro que te la iba a pedir, pero no puedo pedírtelo porque es una canción que habla de tu hija". Y le dije: "no, no y también de la tuya, aunque no la tengas". Me dijo "pues me encantaría", relató el artista en la presentación.

Y así, dos de los artistas más talentosos de nuestro país le cantaron al amor más puro con sus reconocibles voces en Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense en Ti.

De hecho, la misma Antonella, de casi cuatro años, fue la encargada de promocionar el nuevo tema de su padre en redes. "Mi papá tiene una nueva canción con un chico guapo que tiene el pelo rosa, se llama Dani Martín", balbuceaba en un vídeo de lo más tierno.

Con esta nueva versión de la balada, Orozco solo buscaba dar un soplo de aire fresco a la canción y alargar su vida en estos tiempos de consumo rápido e instantáneo.