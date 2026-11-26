Setlist del concierto de Arde Bogotá en Madrid: todas las canciones que sonarán en La Riviera
Arde Bogotá llega a Madrid con Hervideros, una gira en la que la banda canta temas de su disco Manufacturas del Club de la Gente Sola y otros éxitos de su carrera.
Concierto de Arde Bogotá hoy jueves: horario, setlist, cómo llegar a La Riviera y acceso
Arde Bogotá aterriza en Madrid con su gira Hervideros, y conquistará la sala La Riviera el 26 y 27 de noviembre.
El grupo cartagenero se está recorriendo España para presentar en directo su disco Manufacturas del Club de la Gente Sola, con éxitos como Bigger Splash y Antifiesta. Pero, además, la banda llena el escenario también como La torre Picasso y La Salvación.
Y como Arde Bogotá ya ha dado varios conciertos con esta gira, conocemos las canciones que probablemente no falten en su cita con Madrid.
Setlist gira 'Hervideros'
En total, los conciertos de Arde Bogotá con la gira Hervideros cuentan con un repertorio de 17 canciones dividido en dos partes: primero, la banda interpreta todos los temas de su nuevo álbum, y después hace sonar seis de sus éxitos más conocidos.
Parte 1
- Hervidero
- Instrucciones
- Señor Herrero
- El Tesoro
- Judas
- Olivos
- Bigger Splash
- El club de la gente sola
- Asidero
- Antifiesta
- Sacude
Parte 2
- La torre Picasso
- Exoplaneta
- Los perros
- Cariño
- Qué vida tan dura
- La salvación
Al final, para despedirse, suena de fondo Un beso y una flor de Nino Bravo.