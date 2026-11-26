Arde Bogotá aterriza en Madrid con su gira Hervideros, y conquistará la sala La Riviera el 26 y 27 de noviembre.

El grupo cartagenero se está recorriendo España para presentar en directo su disco Manufacturas del Club de la Gente Sola, con éxitos como Bigger Splash y Antifiesta. Pero, además, la banda llena el escenario también como La torre Picasso y La Salvación.

Y como Arde Bogotá ya ha dado varios conciertos con esta gira, conocemos las canciones que probablemente no falten en su cita con Madrid.

Setlist gira 'Hervideros'

En total, los conciertos de Arde Bogotá con la gira Hervideros cuentan con un repertorio de 17 canciones dividido en dos partes: primero, la banda interpreta todos los temas de su nuevo álbum, y después hace sonar seis de sus éxitos más conocidos.

Parte 1

Hervidero

Instrucciones

Señor Herrero

El Tesoro

Judas

Olivos

Bigger Splash

El club de la gente sola

Asidero

Antifiesta

Sacude

Parte 2

La torre Picasso

Exoplaneta

Los perros

Cariño

Qué vida tan dura

La salvación

Al final, para despedirse, suena de fondo Un beso y una flor de Nino Bravo.