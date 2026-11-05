Setlist del concierto de Pitbull en Madrid: todas las canciones que sonarán en el Movistar Arena

Pitbull por fin está en España con su gira I'm Back, con la que celebra dos conciertos con Europa FM como radio oficial. Tras montar una fiesta a su nivel en el Palau Sant Jordi el miércoles, este jueves 5 de noviembre se propone conquistar el Movistar Arena de Madrid.

Alrededor de 17.000 personas se pondrán sus mejores calvas postizas para darlo todo al son de los grandes éxitos de la carrera de Pitbull, celebrando su esperado regreso a los escenarios. El artista tiene grandes colaboraciones con nombres como el de Jennifer Lopez o Enrique Iglesias, y muchas de ellas forman parte de un repertorio envidiable.

Además, cabe destacar que el rapero estadounidense Lil Jon ejerce como telonero y se sube al escenario durante el concierto de Pitbull para cantar con él cuatro canciones: JUMPIN, Work it out, Damn I Love Miami y Timber.

Setlist de Pitbull en Madrid

Cogiendo el concierto de Barcelona de Pitbull como referencia, el artista cantará grandes éxitos durante el show: