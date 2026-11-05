Setlist del concierto de Pitbull en Madrid: todas las canciones que sonarán en el Movistar Arena
Pitbull aterriza en el Movistar Arena de Madrid con su gira I'm Back tras poner a bailar a todo el Palau Sant Jordi de Barcelona. Para este jueves 5 de noviembre, Mr. Worldwide tiene preparado un repertorio con 20 canciones.
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Pitbull por fin está en España con su gira I'm Back, con la que celebra dos conciertos con Europa FM como radio oficial. Tras montar una fiesta a su nivel en el Palau Sant Jordi el miércoles, este jueves 5 de noviembre se propone conquistar el Movistar Arena de Madrid.
Alrededor de 17.000 personas se pondrán sus mejores calvas postizas para darlo todo al son de los grandes éxitos de la carrera de Pitbull, celebrando su esperado regreso a los escenarios. El artista tiene grandes colaboraciones con nombres como el de Jennifer Lopez o Enrique Iglesias, y muchas de ellas forman parte de un repertorio envidiable.
Además, cabe destacar que el rapero estadounidense Lil Jon ejerce como telonero y se sube al escenario durante el concierto de Pitbull para cantar con él cuatro canciones: JUMPIN, Work it out, Damn I Love Miami y Timber.
Setlist de Pitbull en Madrid
Cogiendo el concierto de Barcelona de Pitbull como referencia, el artista cantará grandes éxitos durante el show:
- Don't Stop the Party
- Hey Baby (Drop It to the Floor)
- Hotel Room Service
- International Love
- Rain Over Me
- Echa pa'lla (manos pa'rriba)
- Maldito alcohol
- Suave
- Shake (Ying Yang Twins)
- Culo
- I Know You Want Me (Calle Ocho)
- On the Floor (Jennifer Lopez)
- I Like It (Enrique Iglesias)
- Danza kuduro (Don Omar)
- JUMPIN (con Lil Jon)
- Work it out (con Lil Jon)
- Damn I Love Miami (con Lil Jon)
- Timber (con Lil Jon)
- Fireball
- Give Me Everything