Pitbull cumple el récord Guinness en su concierto en Londres de mayor número de personas con calva postiza

Los fans de Pitbull lo tenían claro y lo han conseguido: el concierto del artista en Londres ha reunido a 22.141 asistentes que se pusieron una calva artificial, consiguiendo un Récord Guinness.

¡Pitbull lo ha conseguido!

Tal y como se propuesto, el 10 de julio durante su concierto como cabeza de cartel del BST Hyde Park de Londres, el artista batió oficialmente un Récord Guinness a la mayor concentración de personas llevando calvas postizas.

Tal y como marcan los registros, en total 22.141 asistentes se pusieron una calva artificial para imitar el icónico look del cantante, cumpliendo así con el reto que se habían puesto los propios fans.

Y es que desde hace unos años se ha vuelto tradición acudir a los conciertos de Pitbull vestidos como él: traje negro, camisa blanca, corbata, gafas de aviador y, por supuesto, una calva postiza. Lo que empezó como un meme en redes sociales, especialmente en TikTok, acabó convirtiéndose en una auténtica seña de identidad de sus conciertos.

Un récord con sus propias normas

Para que Guinness validara el récord, los participantes tuvieron que cumplir unas normas muy concretas: llevar correctamente colocada la calva, ocultando completamente el pelo, permanecer juntos en una zona determinada y mantener el accesorio puesto durante al menos un minuto. Más de 400 voluntarios, junto con imágenes aéreas, se encargaron de verificar el recuento oficial.

Pitbull también se implicó en la iniciativa. Aunque él es calvo de forma natural, se colocó igualmente una calva postiza para formar parte del intento y recibió el certificado oficial de Guinness sobre el escenario. Durante el concierto agradeció el cariño del público y aseguró que era "un honor" ver a tantos seguidores unidos por una idea tan divertida.