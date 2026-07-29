Setlist de Karol G con su gira 'Viajando Por El Mundo Tropitour': todas las canciones, en orden

Esta semana, Karol G ha dado comienzo al Viajando Por El Mundo Tropitour con dos conciertos en Chicago. En los próximos doce meses, la colombiana llevará este mismo espectáculo a ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, incluyendo nueve fechas en España.

Con esta gira, La Bichota ha trasladado el universo caribeño de su disco Tropicoqueta al escenario con canciones como Si antes te hubiera conocido, LATINA FOREVA o Bandida entrenada. Sin embargo, no ha dejado fuera del setlist grandes éxitos de su discografía como TQG o Tusa, sus colaboraciones con Shakira y Nicki Minaj, respectivamente.

El próximo 3 de junio, Karol G dará comienzo a la gira europea en Barcelona, con la que también pasará por Sevilla y Madrid. A cotinuación, descubre el listado completo de canciones del primer show del Viajando Por El Mundo Tropitour.

Setlist del 'Viajando Por El Mundo Tropitour'