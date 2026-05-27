Amaia Montero se pronuncia ante sus conciertos en Madrid con La Oreja de Van Gogh: "Tengo muchas ganas"
La Oreja de Van Gogh aterriza en Madrid en su siguiente parada de la gira con Amaia Montero, y la artista ha hablado ante la prensa de lo que espera de sus shows en la capital: "Yo llevo mucho tiempo sin tocar aquí".
La Oreja de Van Gogh continúa su gira Tantas cosas que contar, en la que la banda vuelve a tener a Amaia Montero como vocalista. El tour comenzó en Bilbao con dos conciertos que removieron la nostalgia del os fans, y ahora aterriza en Madrid con tres conciertos los días 28, 29 y 31 de mayo.
La de Irún ha regresado así a la banda que la dio a conocer y a los escenarios, después de siete años sin actuar en directo. Y, pese a algunas críticas de los vídeos que se hicieron virales de sus primeros shows, la artista mostró a través de un comunicado que se encuentra tranquila y con muchas ganas de seguir conectado con el público en cada espectáculo.
Pese a mantenerse alejada de la prensa y los eventos públicos, Amaia Montero ha contestado a la prensa que la esperaba en el Aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid, donde ha aterrizado para prepararse para sus próximas citas musicales. "Tengo muchas ganas de toda la gira, toda la banda y yo", ha contado.
En cuanto a sus shows en la capital, la vocalista de Pop ha resaltado que su ilusión recae "en Madrid especialmente": "Yo llevo mucho tiempo sin tocar aquí".
Amaia Montero se pronuncia ante las críticas
En este encuentro con la prensa la cantante ha hablado cómo le afectan los comentarios de los haters: "Fuerzas no dan, pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida". "Hay demasiadas cosas importantes en mi vida y demasiadas cosas importantes en el mundo", ha reflexionado.
Después de tanto tiempo sin subirse al escenario, Amaia Montero ha catalogado este regreso de "muy especial". "Es difícil de explicar", concluye la de Irún.