Shakira añade dos canciones inesperadas en su setlist de la residencia de conciertos en Madrid

Te interesa Shakira y su música se convierten en el hilo que cose la latinoesfera

Shakira está dispuesta a que cada uno de sus 12 conciertos en la residencia en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour sea una experiencia única. Para ello ha alzado su Macondo Park en el espacio madrileño Iberdrola Music, con una gran variedad de actividades que ensalzan la cultura Latinoamérica y que cada días son distintas.

Pero, además, ha dejado claro que sobre el escenario del estadio Shakira los espectadores también vivirán una experiencia distinta de una noche a otra. La colombiana ya anunció que irían grandes invitados a cantar con ella, aunque en sus dos primeras fechas todavía no ha aparecido ninguno sobre la tarima. Pero, además, del primero al segundo show de la residencia ha cambiado el setlist.

El estreno del 18 de septiembre mantuvo la estructura general de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero Shakira incorporó varias sorpresas específicas para Madrid, entre ellas Te dejo Madrid, que no interpretaba en directo desde hacía años. También añadió interludios y cambió las canciones respecto a los shows del resto de la gira.

Y en el concierto del 19 de septiembre Shakira añadió dos canciones inesperadamente: Si te vas, la cual cantó en su gran espectáculo en el Zócalo de México. Y Última en la última parte del concierto.

Con estos cambios la residencia de Shakira está demostrando que el repertorio no está completamente cerrado, por lo que el resto de noches La Loba podría sorprender con nuevas canciones en directo.