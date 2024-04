Shakira y Lucien Laviscount derrochan complicidad en el 'detrás de cámaras' de 'Puntería'

Shakira continúa con la promoción de Las mujeres ya no lloran, el disco que llega tras siete años de parón profesional y su tensa separación con Piqué.

Formado por 16 canciones, destaca Puntería, la ardiente y empoderante colaboración de la colombiana con la rapera Cardi B. En el videoclip, aparecen caracterizadas como dos amazonas que logran seducir a un atractivo centauro, el actor británico Lucien Laviscount.

La cantante y el actor de Emily in Paris han congeniado mucho después de trabajar juntos e incluso se rumorea que podrían haber empezado una relación. Hace unas semanas, él asistía al concierto gratuito que la artista dio en Nueva York y posteriormente salían a cenar juntos.

Este jueves, Shakira ha compartido un video con el 'detrás de escenas' del videoclip. Comienza con ella llegando en su coche mientras juega con un cubo de Rubik y al vestirse y maquillarse, rueda la primera escena donde está en una burbuja "y no la pueden molestar".

"La mujer salvaje que soy yo se encuentra con un centauro que le llama la atención, lo caza con una flecha con punta de diamante. Supongo que el arrepentimiento que me hace haberse causado estas heridas me hace atenderlo...", va explicando y se emociona enormemente al decir: "El centauro no es nada más ni nada menos Lucien Laviscount".

Por su parte, el actor considera que estar allí con ella "es salvaje": "Esto es una de las cosas más locas que he visto, así que gracias Shakira por traerme".

Son muchas las escenas que van apareciendo en el video, como por ejemplo Cardi B reconociendo que ha sido increíble trabajar con la colombiana o más planos sin postproducir.

El entorno de Shakira se pronuncia sobre los rumores de romance con Lucien Laviscount