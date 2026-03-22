Shakira pospone sus dos conciertos en India por "la situación geopolítica actual"

Shakira ha tenido que aplazar sus dos conciertos en India por "la situación geopolítica actual" y "las tensiones regionales", según confirma la organización, que alude así a la guerra en Irán. La colombiana tenía previsto actuar en el país los días 10 de abril en Mumbai (Mahalaxmi Racecourse) y 15 de abril en Nueva Delhi (Estadio Jawaharlal Nehru).

Estos shows estaban previstos bajo el paraguas del Feeding India Concert, un evento musical solidario vinculado a Feeding India con el objetivo de combatir el hambre y la malnutrición en el país. De momento, se ha pospuesto "hasta nuevo aviso", según el comunicado de District Updates, publicado este sábado 21 de marzo.

"El bienestar de nuestros fans, de la artista y del equipo de producción sigue siendo nuestra máxima prioridad", aseguran. "Todos los titulares de entradas recibirán un reembolso completo a través de su método de pago original en un plazo de 5 a 7 días hábiles".

Ahora, la organización trabaja junto a Shakira "para encontrar una nueva fecha" y actualizar la situación en cuanto puedan.

Ante las críticas de algunos fans que ya habían comprado billetes para transportarse allí, la organización lamenta las molestias: "Entendemos cómo este cambio puede haberte afectado", dice en respuesta a un fan. "Ten en cuenta que la decisión se tomó debido a circunstancias geopolíticas imprevistas. Aunque comprendemos los inconvenientes que has descrito, lamentamos informarte de que no podremos reembolsar gastos adicionales".