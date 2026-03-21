Todo lo que se sabe sobre los conciertos de Shakira en Madrid: cómo será el estadio y qué actividades habrá

Shakira en concierto con su gira 'Las Mujeres Ya no LLoran World Tour' en Orlando, Florida | Gerardo Mora / Getty Images

será histórica, y en este artículo recopilamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre estos eventos.

Lo de Shakira en Madrid promete ser histórico. La artista ha anunciado tres conciertos en la capital española como parte de la "residencia europea" de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y no lo hará de cualquier modo, pues levantará su propio estadio temporal para acoger a más de 50.000 personas cada noche.

Serán diez conciertos en Madrid, los únicos de Shakira en Europa

Aunque solo se han anunciado tres, Shakira celebrará un total de diez conciertos en Madrid, tal y como desveló el alcalde de la capital. De momento, estas son las fechas confirmadas:

Viernes 25 de septiembre de 2026

de septiembre de 2026 Sábado 26 de septiembre de 2026

de septiembre de 2026 Domingo 27 de septiembre de 2026

Además, esta "residencia europea" acogerá los únicos espectáculos de la colombiana en el continente. Ella misma lo ha confirmado al compartir en sus historias de Instagramun vídeodonde el periodista Abel Planelles asegura que "solo va a visitar una ciudad en toda Europa: Madrid". Además, Ticketmaster Italia confirma que "no hay previstos conciertos aparte de la residencia española, por el momento".

Un estadio propio

Para esta residencia tan especial, la cantante ha preparado un espacio propio: el Estadio Shakira. Estará ubicado en el Iberdrola Music, un espacio de más de 185.000 metros cuadrados situado en el distrito madrileño de Villaverde. Allí se celebran eventos como el Mad Cool, el Reggaeton Beach Festival o el Iberdrola Music Festival.

Según Live Nation, el Estadio Shakira tendrá un aforo para más de 50.000 personas cada noche. "Ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística", aseguran.

La ubicación de Iberdrola Music en Madrid | Google Maps

Numerosas actividades paralelas

Aparte del espectáculo musical de Shakira, la residencia acogerá actividades paralelas para celebrar las raíces culturales compartidas. Así, Madrid alojará conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por la artista bajo el nombre Es Latina.

Por todo esto, la residencia de Shakira en Madrid promete ser muy diferente a su último concierto en la ciudad, el cual se celebró en 2018con la giraEl Dorado World Tour.

Tres preventas y una venta general

Los fans de Shakira tendrán cuatro oportunidades de comprar entradas en preventa:

Preventa Shakira - Empieza el martes 24 de marzo a las 10:00 para los usuarios que se hayan registrado en este enlace. Como máximo, se pueden comprar cuatro entradas por usuario.

- Empieza el para los usuarios que se hayan registrado en este enlace. Como máximo, se pueden comprar cuatro entradas por usuario. Preventa Santander SMusic - Comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 para clientes del banco . Máximo dos entradas por usuario.

para clientes del banco Preventa Live Nation - Disponible a partir del jueves 26 de marzo a las 10:00 en livenation.es . Máximo cuatro entradas por usuario.

livenation.es Venta general - Empieza el viernes 27 de marzo a las 10:00 en Live Nation , Ticketmaster y El Corte Inglés . Máximo seis entradas por usuario.

Precios estimados de las entradas

Se desconocen los precios oficiales para los conciertos de Shakira en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Para hacerse una idea, es posible revisar los costes para los cinco shows de Shakira en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González en San Salvador (El Salvador), celebrados durante el mes de febrero de 2026:

Tribuna baja (visión limitada): $45

General: $70

Preferencial: $90

Tribuna alta: $90

Tribuna baja: $115

VIP de pie: $150

Platinum: $225

Ultra Platinum: $275

También se pueden tener en cuenta los precios del último concierto de Shakira en Madrid en 2018:

PL1 Golden Ring: 110,00 € + 13,50 € gastos

PL2: 95,00 € + 11,50 €

PL3 pista: 80,00 € + 9,50 €

PL4: 75,00 € + 9,00 €

PL5: 55,00 € + 6,50 €

PL6: 45,00 € + 5,50 €

Early Entry: 260,00 € + 31,50 €

Hot Gold: 245,00 € + 29,50 €

Premium Party: 260,00 € + 31,50 €

Vip Party: 210,00 € + 25,50 €

Hot Silver: 170,00 € + 20,50 €

Posible repertorio

Aunque siempre hay espacio para sorpresas, es posible anticipar el setlist de Shakira en Madrid echando un vistazo a las canciones que interpretó durante sus conciertos de este 2026: