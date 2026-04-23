Shakira sorprende con un nuevo video promocional de 'Choka Choka', su canción con Anitta

Shakira no llegó a tiempo para grabar el videoclip de Choka Choka con Anitta y la colaboración de las dos artistas, incluida en el disco EQUILIBRIVM, llegó sin vídeo oficial. Solo un video lyric con la portada y la letra de la canción, en el que la imagen de Shakira aparece ligada al Sol y la de Anitta, a la Luna.

"Cuando yo grabé el de Choka Choka todavía no teníamos la confirmación de Shakira en la canción. Entonces, lamentablemente, como no sabíamos que tendríamos esa sorpresa, nosotros ya habíamos grabado los visuales", explicó Anitta solo unos días antes del lanzamiento de la canción.

Entonces no tenían "videazo con la Shaki" pero Anitta no descartó en ningún momento que este pudiese llegar en algún momento. "Vamos a promocionar bastante la canción y quién sabe si logramos hacer que esto suceda", aseguró la intérprete, que se espera se una al concierto del 2 de mayo de Shakira en Copacabana para interpretar juntas por primera vez en directo su colaboración.

El videoclip podría estar en camino

La cuenta atrás para la gran cita de Shakira en Rio de Janeiro y de este posible debut ya está en marcha pero antes la colombiana ha querido caldear el ambiente compartiendo en sus redes un vídeo promocional de Choka Choka en el que intercala imágenes inéditas con una estética más tribal y ligada a la naturaleza intercaladas con visuales de la era Las Mujeres Ya No Lloran.

"Choka choka cuerpo con cuerpo boca con boca…", dice el comentario que acompaña el vídeo que evoca a la estética que luce Anitta en el primer teaser de la canción.

Las imágenes de Shakira están grabadas a plena luz del día mientras que las de Anitta están rodadas por la noche, lo que encaja directamente con la portada del videoclip que ya vimos en el video lyric de la canción.

El nuevo vídeo de Choka Choka ha sido muy bien acogido por el público, con más de 600.000 me gusta en menos de 10 horas, incluida la propia Anitta. La artista brasileña ha querido aprovechar la publicación de este adelanto para celebrar una vez más a la colombiana y poner en valor su amistad.

"Eres la Reina de Latino America Shak. No solamente por su talento indiscutible pero por su corazón GIGANTE, generoso y genuino. Todos que te tienen como amiga tienen mucha suerte. Brasil te ama y está ansioso por verte", señala en relación al concierto del 2 de mayo.