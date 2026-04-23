Shakira, Emilia, Tyla... Todas las colaboraciones de Zara Larrson en 'Midnight Sun: Girls Trip'

¡Zara Larsson apuesta por el talento femenino!

La artista sueca anuncia Midnight Sun: Girls Trip, una nueva edición Deluxe de su álbum Midnight Sun. El proyecto llegará el 1 de mayo, y como ya adelantaba, tendrá colaboraciones con artistas como Shakira y Emilia.

Tanto con la colombiana como con la argentina la artista ya adelantó imágenes que apuntaban a que saldrían grandes proyectos de estas uniones.

Y es que en esta ampliación del álbum original Larrson se une a otras mujeres en cada una de las canciones inéditas. Así, tiene un enfoque centrado en colaboraciones femeninas, incorporando nuevas versiones de los temas.

"Estoy muy muy muy muy honrada y emocionada por esto. ¿Y sabéis qué es una locura? ¡Esto es solo el comienzo del viaje de chicas!", ha compartido la artista al anunciar su nuevo proyecto.

Todas las colaboraciones de 'Girls trip'