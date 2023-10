Shakira responde a la indirecta de Bad Bunny en la canción 'Thunder and Lightning'

"Ahora los hombres lloran, sí; pero sin parar de facturar", dice Bad Bunny en la letra de la canción Thunder and Lightning, una de las canciones incluidas en su nuevo disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

La referencia a la sesión 53 de Shakira y Bizarrap es más que evidente —"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"— y no hay mucha duda de que no se trata de un guiño, sino un sutil dardo del puertorriqueño que también ha repartido a otros artistas colombianos como Karol G, Sofia Vergara o J Balvin en su nuevo disco.

El Conejo malo ataca a los compatriotas del que fue su amigo y socio J Balvin a quien también ataca en esta canción y que no dudó en responder a la pulla en un directo en Instagram.

También lo ha hecho Shakira aunque se lo ha tomado con humor tratando de sacarle rédito a esta mención. Si las mujeres facturan y los hombres también... "Facturemos juntos, entonces", le propone la artista.

La propuesta de Shakira suena bien y el resultado sabemos por experiencias pasadas que podría ser brillante. En 2020, cuando Shakira fue protagonista del intermedio de la Super Bowl junto aJennifer Lopez, la cantante invitó al puertorriqueño a hacer una cover de I like it, la canción de 2018 de Bad Bunny, J Balvin y Cardi B.

Bad Bunny no ha respondido a la propuesta indecente de Shakira, pero habrá que estar atento a sus redes y a los proyectos de ambos artistas. Sin duda sería un bombazo.