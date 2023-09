El origen del baile de Shakira para el videoclip de su última canción 'El Jefe'

Desatada y liberada. Así es como se definen los movimientos que forman parte de la coreografía en el videoclip de la última canción de Shakira, El Jefe, en la que colabora con Fuerza Regida.

La artista colombiana lanzó otro regalo el pasado 21 de septiembre en forma de tema que formará parte de su próximo disco y lo hizo en un registro nuevo: el género regional mexicano.

En el videoclip del sencillo, que aborda problemas sociales relacionados con la inmigración y la explotación laboral a la vez que cuenta la historia de Lili Melgar, la niñera que trabajaba en la casa que compartían ella y su expareja, Gerard Piqué, y tira algún que otro dardo —evidente y oculto— a sus exsuegros, la cantante hace gala una vez más de sus dotes como bailarina y se mueve imitando el estilo line dance o danza en línea, una coreografía popular propia de la música country. Una estética con la que Shakira va en armonía, con un estilismo protagonizado por el sombrero ranchero y las botas de tacón cowboy.

Lo que nadie se imaginaba era que, en realidad, esa hipnotizante coreografía era fruto del recorrido de la artista en el mundo de la danza y, en consecuencia, de su capacidad de improvisación. Así lo hemos descubierto en un vídeo compartido en TikTok en el que vemos a una Shakira acompañada de nuevo del sombrero ranchero que responde risueña a alguien que le dice qué parte le gusta más del baile de El Jefe: "¿Sabes que me inventé todo ahí mismo, en el set? Todo el baile". La respuesta atónita del compañero consiste en un "No". "Sí, me lo inventé ahí", se reafirma ella.

Cuando parece que ha revelado al completo la sorpresa, la intérprete de Te Felicito aclara: "Muchas veces es improvisación también".

Sus tablas sobre el escenario y el set son más que suficientes para lograr que ponerse frente a la cámara sin tener una idea fija de lo que hará, también sea un seguro de éxito en su caso.

Sea como sea, lo que está claro es que Shakira no deja de sorprendernos.