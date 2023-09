La reacción del padre de Gerard Piqué al dardo de Shakira en 'El Jefe'

Shakira y el grupo regional mexicano Fuerza Regida han unido fuerzas, nunca mejor dicho, en El Jefe, una canción que habla sobre la explotación laboral y los abusos de poder.

Una canción en la que además de hacer una crtítica social, la de Barranquilla ha dedicado a Lili Melgar, la niñera de Milan y Sasha a la que Piqué despidió injustamente tras ayudar a Shakira a descubrir que le estaba siendo infiel.

Dentro de esta canción no podían faltar los dardos a Piqué, en este caso a su padre, Joan Piqué, a quien le dedica la siguiente frase: "Dicen por ahí que no hay mal que cien años dura, pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura".

Esta frase ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la cantante, internautas y prensa, donde se pueden encontrar comentarios de todo tipo: algunos le alaban y otros le condenan.

Poco más de 24 horas después del la bomba de la artista, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez del podcast Mamarazzis han contado en exclusiva la reacción de Joan Piqué tras esta "dedicatoria": ha cambiado su estado de WhatsApp a 'Bailando con lobas' con una fotografía de la película Dancing with Wolves.

Se trataía de una indirecta a Shakira, que en 2009 lanzó su famoso tema Loba.

Cabe destacar que, la de Shakira no es la primera indirecta a sus exsuegros en una canción: ya cargó contra la madre de Piqué en su sessión con Bizarrap: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda".

La colombiana usa su música como vía para expresarse y desahogarse y, si le haces daño, da por seguro que te dedicará unas líneas en alguna de sus canciones.