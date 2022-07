Shakira no es la única: siete cantantes que se vengaron de sus ex a través de sus canciones

El 22 de abril Shakira estrenó la canción Te felicito con Rauw Alejandro. El tema tardó solo unos días en convertirse en todo un éxito, gracias al videoclip y a la coreografía con la que cantante bailaba al desamor.

Solo unas semanas después, el 5 de junio, la colombiana y Gerard Piqué anunciaron su separación a través de un comunicado. Una ruptura que dio la vuelta al mundo en minutos y sobre la que enseguida se empezó a especular: una infidelidad por parte del jugador del Barça parecía ser la causa.

Poco tiempo tardaron los medios de todo el mundo en ver en la letra de la canción recién estrenada la historia de la crisis de Shakira con Piqué: “Yo que ponía las manos al fuego por ti / Y me tratas como una más de tus antojos / Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos / Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Y no sólo esta estrofa, toda la canción es un canto al desamor, la traición y el engaño: “Te felicito, qué bien actúas / De eso no me cabe duda / Con tu papel continúa / Te queda bien ese show”.

La de Barranquilla no es la única cantante que ha utilizado la música para hablar de su propia experiencia con el amor o, mejor dicho, con el desamor y ha lanzado mensajes malintencionados a través de sus letras. Repasemos algunas de las canciones que muchos artistas han dedicado a desahogarse con sus ex.

Taylor Swift, la reina del despecho

La cantante americana es la gran dama de las canciones por despecho y sus fans tienen identificado cada tema y el destinatario de su desahogo. Dear John y I knew you were trouble se las ‘dedicó’ a John Mayer; Better than revenge, al cantante Joe Jonas; Back to december, a Taylor Lautner; y All too well y We are never ever getting back together, a Jake Gyllenhaal.

A finales del mes de noviembre de 2021, la cantante reeditó esa primera canción dedicada al protagonista de Brokeback Mountain y la polémica volvió a estar servida. Los fans de Swift veían claras alusiones al actor en la letra: “Dicen que bien está lo que bien acaba / Pero estoy en un nuevo infierno cada vez que se hace doble cruce mi mente / Dijiste que si hubiéramos estado más cerca de la edad quizás hubiera estado bien/ Y eso hizo que quisiera morirme”.

C. Tangana, malamente con Rosalía

La música unió a El Madrileño y a la cantante catalana… y la música también terminó dando portazo a su relación. C Tangana y Rosalía empezaron a salir en 2016 y fueron pareja durante casi dos años.

Meses antes de su ruptura, Antón Álvarez —nombre verdadero del cantante— había lanzado uno de sus primeros grandes éxitos, Mala Mujer, en la que sus seguidores vieron después un relato de lo difícil que fue la relación entre ellos.

“Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas del gel”, dice la canción. ¿Las uñas que le herían eran las de Rosalía? Además de terminar llamándola ‘ladrona’: “Tú lo que eres es una ladrona / Que me has llevado a la ruina / Te has llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida”.

Miley Cyrus: “Se había convertido en polvo”

La actriz y cantante de Hannah Montana mantuvo una difícil relación con el actor Liam Hemsworth. Comenzaron a salir en 2009 y, entre rupturas y anuncios de compromiso, finalmente se casaron el 23 de diciembre de 2018. Ocho meses después se confirmó el divorcio.

Nada más conocerse la noticia de su ruptura, Cyrus sacó la canción Slide Away, un tema al que la crítica consideró una evidente terapia de desamor.

“Creo que voy a extrañar estas luces del puerto / Pero es hora de dejarlo ir / Érase una vez, fue hecho para nosotros (para nosotros) / Me desperté un día, se había convertido en polvo / Cariño, nos encontraron, pero ahora estamos perdidos / Así que es hora de dejarlo ir”, cantaba Cyrus.

Ed Sheeran: en la misma planta del hotel

El cantante británico Ed Sheeran y la también cantante Ellie Goulding mantuvieron una fugaz relación que terminó yéndose al traste cuando ella le fue infiel con otro artista, Niall Horan, el componente de la desaparecida banda One Direction.

Sobre aquella traición se especuló mucho, igual que del daño que sintió Sheeran al descubrirla. De hecho, se dice que la canción Don’t que el británico compuso narra lo que ocurrió entre ellos una noche en el mismo hotel.

“Nunca tuve la intención de ser el siguiente / Pero tú no tenías ninguna necesidad de llevártelo a la cama / Eso es todo / Y a él nunca lo vi como una amenaza / Hasta que tú desapareciste con él, para tener sexo, claro / No es como si los dos estuviéramos de gira / Estábamos los dos en la misma puta planta del hotel”, cuenta y canta Sheeran en esa canción.

Maluma, su ex y un famoso futbolista

En 2020, Maluma lanzó la canción Hawai como adelanto de su quinto álbum Papi Juancho. La letra de la canción describe la indignación con la que el cantante colombiano vivió su ruptura con la modelo Natalia Barulich, que le dejó por el futbolista Neymar.

“Puede que no te haga falta na', aparentemente na' / Hawái de vacaciones, mis felicitaciones / Muy lindo en Instagram lo que posteas / Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal / Porque el amor no se compra na", apunta el cantante directamente a su ex.

Aunque él nunca se pronunció, la confirmación de que esa es la historia de su desamor se dio por válida cuando los compañeros de Neymar en el París Saint Germain se la cantaron en el vestuario. La canción terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del colombiano.

Belinda se cansó de las mentiras

La cantante Belinda y el músico mexicano Christian Nodal se comprometieron en mayo de 2021. Meses después, en febrero de 2022, el intérprete anunció la ruptura y la cancelación de la boda en Instagram; una noticia que cayó como un jarro de agua fría en México.

Sólo unos días después y sin previo aviso, Belinda publicó en YouTube una nueva canción, Mentiras, un tema que claramente tiene que ver con su ex y el momento sentimental que atravesaba.

“Te digo que no / No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo / Siempre peleando y comportándose como un cabrón / Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos”, dice la canción que en un primer momento la artista tituló Mentiras Cabrón.

Leiva y la mujer que empieza por eme

Hace más de una década y los dos ya han rehecho su vida sobradamente, pero hubo un tiempo, dos años concretamente, en el que el cantante Leiva y la actriz Michelle Jenner fueron pareja.

De esa ruptura nació la canción Eme, en la que el músico madrileño desnuda su corazón y habla de su estado de desolación tras terminar la relación.

“Eme, cuando se ponga el sol voy a despedirme / Será como un collage lo que tuvimos / Eme, cuando se ponga el sol voy a destruirlo / Borrarme la señal de tus colmillos / Me dejaste el cuerpo fuera, y la cabeza entera”, comienza la melancólica canción en la que Leiva no esconde el dolor. Una carta de despedida de la que el cantante nunca ha dado explicaciones.