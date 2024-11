De Tyla a Benson Boone: las actuaciones que ponen el pabellón bien alto en los MTV EMAs

Si ha habido una protagonista absoluta en la noche de los MTV EMA's ha sido la música. Con Rita Ora conduciendo la gala y una lista inmensa de nominados, los focos estaban puestos en artistas como Sabrina Carpenter, Taylor Swift o Ariana Grande.

No obstante, para esta entrega de premios ha habido espacio para actuaciones en directo.Benson Boone, The Warning, Shawn Mendes, Teddy Swims. Busta Rhymes, LE SSERAFIM, Peso Pluma, Raye, Pet Shop Boys y Tyla han llegado al escenario de Co-Op Live de Mánchester para 'dar la nota' en esta gala.

Benson Boone, impecable con Slow It Down y Beautiful Things

No hay directo que se le resista a Benson Boone. Descendiendo casi del mismo cielo del recinto, acompañado de un piano de cola, el cantante ha conseguido captar la atención desde el primer segundo con su Slow It Down. Respaldado por una banda, el artista estadounidense ha sobrevolado el escenario de Mánchester con su actitud y calidad vocal en su actuación. Cabe señalar que el intérprete de In The Stars se ha llevado el premio a Mejor artista revelación del año.

The Warning, reinas del rock con Automatic Sun

Actitud, pasión y poderío han sido los elementos que han predominado en la actuación de The Warning. Con una iluminación cuidada y destellos de fuego alrededor de su actuación han hecho de su escenografía una de las más icónicas de la gala. La banda, compuesta por las mexicanas Alejandra, Daniela y Paulina han llegado dispuestas a conquistar el escenario con una actuación llena de fuerza.

Shawn Mendes y su actuación de oro con Heart Of Gold

El intérprete de There's Nothing Holdin Me Back repite su cometido, tal y como hizo en 2017 sobre el escenario de los MTV EMA's. La actuación de Shawn Mendes ha estado marcada por su sensibilidad y una iluminación que ha creado esa aura intimista, creando el pack perfecto.

Teddy Swims, impecable con su The Door y Lose Control

Estaba nominado a artista revelación y aunque no se ha llevado el galardón, lo cierto es para premio la actuación de Teddy Swims en Mánchester. No cabe duda de que su control vocal ha hecho evidente su dominio escénico. Acompañado con una puesta en escena en la que había una estructura que simulaba una especie de salón, acompañado de su banda, ha bastado para crear atmósfera con el público se ha volcado. The Door y Lose Control han sido los temas que ha interpretado el artista de Conyers.

Busta Rhymes traspasa la pantalla con su show

A sus 52 años,Busta Rhymes sigue siendo uno de los artistas con más terreno dentro de su género. Al artista de Don't Cha le han galardonado como el premio Global Icon en los MTV EMA's ¿Qué mejor forma de celebrarlo que cantando sobre el escenario? Con una escenografía urbana, con cuerpo de baile incluido, Busta ha conquistado al público de Co-op Live. Break Ya Neck, Touch It, Look At Me Now. I Know What You Want han sido los temas que ha interpretado en su directo.

LE SSERAFIM, puro magnetismo con Chasing Lightning uy Crazy

El K-pop no podía faltar en estos premios. Precisamente es un género que ya ha conquistado al planeta. LE SSERAFIM han ofrecido un directo prácticamente impecable, lleno de coreografía. La escenografía y la realización han marcado una actuación con la que la banda originaria de Seúl ha marcado un show '360'. Asimismo, se han llevado el premio al Mejor Push.

Peso Pluma y su actuación de Hollywood junto a Estevan Plazola

Se ha llevado el premio al Mejor Artista latino. Con un comienzo de actuación de lo más intimista, Peso Pluma ha traído ese toque latino que sigue presente en la música a nivel mundial. Una puesta en escena marcada por luces y sombras en sus matices y una banda con la que de alguna forma evoca a la música mexicana, han marcado una de las actuaciones más especiales de la gala.

La emocionalidad de Raye, la guinda de los MTV EMA's

Sin duda se ha convertido en una de las artistas con más renombre en el Reino Unido, sobre todo tras llevarse seis premios en los premios Brit del año pasado. Este año, Raye ha vuelto a triunfar llevándose el galardón a la Mejor Artista de Reino Unido e Irlanda en estos premios. Acompañada de un inmenso coro y una banda, la intérprete de Genesis ha demostrado su extraordinaria voz sobre el escenario.

Pet Shop Boys brillan con luz propia

Son unos auténticos veteranos en la música. Con más de 40 años en la industria, el dúo formado por Neil Tennant y Chris Lowe han traído una de las actuaciones con mejor gusto de la gala. Si tuviéramos que resumir esta actuación en una palabra sería luz tanto por lo que hemos podido ver en el escenario como parte del glitter de sus vestimentas. Pet Shop han interpretadoAll The Young Dudes, así como West and Girls, uno de los temas más icónicos de su discografía.

Tyla, puro poderío femenimo sobre le escenario

La sensualidad y el carisma de Tyla han sido una de las guindas en el escenario de estos premios. Con una escenografía urbana con la que desprendía feminidad, la artista originaria de Johanesburgo ha interpretado Water y Push 2 Start, con el que se ha mostrado impecable con su espectacular coreografía.