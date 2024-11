MTV EMAs 2024: Quién es Busta Rhymes, el ganador del Premio Global Icon

Si no eres fan del rap, tal vez su nombre no te suene de mucho. Quizás sepas ubicar mejor a Busta Rhymes en Don't Cha. Su fraseo único marcado con la sensualidad de The Pussycat Dolls convirtieron este tema en un auténtico hit que se te mete en la cabeza desde la primera escucha.

Busta es uno de los artistas con más terreno en el panorama musical. Tanto es así que recibirá el premio Global Icon en los premios MTV European Music Awards. La gala se celebrará en Mánchester el 10 de noviembre. ¿Cuál es la historia detrás del rapero? Te contamos como ha sido su trayectoria para que no le pierdas la pista.

Sus inicios y orígenes

Trevor Tahiem Smith Jr. nació un 20 de mayo de 1972. Su nombre artístico está inspirado exjugador de fútbol americano George 'Buster' Rhymes.

Según Last.FM, su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres Geraldine Green y Trevor George Smith. Aunque, en lo que respecta a sus influencias musicales, Busta bebíade las canciones de rap que escuchaba en la radio hasta que un día declaró que ya no necesitaría escucharla más, afirmando que escribiría sus propias canciones.

De ascendencia jamaicana, el joven rapero nació en Brooklyn, aunque con 12 años se mudaría a Uniondale, un suburbio de Nueva York. Fue allí donde tuvo su primera toma de contacto directa con la cultura del hip hop, conociendo a otros jóvenes artistas. Como curiosidad, estudió en el instituto George Westinghouse, la misma en la que Jay-Z, según cuenta Hip Hop Scripture.

Entre sus fuentes de inspiración a la hora de componer, las letras de LL Cool J y en lo musical, grupos como Public Enemy y A Tribe Called Quest, según Vinyl Me Please.

De sus comienzos con Learders Of The New School hasta su consolidada carrera en solitario

Después de su graduación en el instituto, se mudó a Inglaterra. Fue allí donde afloró su pasión por el deporte, siendo un aficionado de la natación con récords en los 100 metros de nado. Más tarde, el artista comenzaría sus estudios en comercio, artes escénicas y una licenciatura en deportes.

No obstante, en 1990 volvería a Estados Unidos para empezar su carrera musical como rapero. Comenzó con el álbum A Future Without Past, disco que grabó junto a su banda Leardes Of The New School formada por C. Brown, Dinco D, Cut Monitor, Milo y el propio Busta.

Ya en 1993, la banda lanzó su primer álbum Time, aunque no sería hasta 1996 cuando Busta se estrenaría en solitario con su disco The Coming. Su tema Woo-Hah! Got You All in Check! consiguió posicionarse en los rankings del Reino Unido y Estados Unidos. Incluso consiguió el octavo puesto con este tema en la lista Billboard Hot 100 en aquel año, manteniéndose en ella hasta 20 semanas. En 1997, se consolidaría en el panorama musical con la llegada de su segundo disco, When Disaster Strikes.

Con su tercer trabajo discográfico, Extinction level Event (The Final World Front) vendría Gimme Some More, uno de sus mayores hits que a día de hoy cuenta con más de 72 millones de escuchas en Spotify.

A partir de ahí le siguieron otros títulos y colaboraciones que le posicionarían como uno de los artistas más relevantes. Véase el caso de su dueto con Mariah Carey,I Know What You Want. Sin embargo, aquí, parte de su público le acusó de orientar su música más hacia los clubes, según Hip Hops Criature. No obstante, es uno de los temas más escuchados de su carrera, con más de 300 millones de escuchas en Spotify.

El éxito indiscutible de 'Don't Cha'

Con una trayectoria tan trabajada, el éxito no le tardaría en llegar. En un principio, Don’t Cha acabó en manos Tori Alamaze, sin éxito en su publicación, como cuenta Odi O'Malley.

Sin embargo, fue con el lanzamiento de The Pussycat Dolls cuando el tema se convirtió en todo un himno. La canción producida por CeeLo Green sería uno de los mayores hits del rapero, llegando a conseguir la medalla de plata en Billboard Hot 100 y manteniéndose hasta 40 semanas en esta lista. A día de hoy es su tema más escuchado con más de 600 millones de escuchas en plataformas digitales.

Con su disco The Big Bang, no tardaría en llegar a la cima. Sería su primer disco en llevarle número uno, incluso llegó a vender en su primera semana en venta más de 200.000 copias. A partir de aquí le llegarían otros trabajos, discográficos como Back on My B.S, Year of the Dragon, Extinction Level Event 2: The Wrath of Godo su álbum más reciente Blackbusta, lanzado en 2023.

Busta Rhyms: la historia detrás de su cambio físico

Más allá de sus éxitos en la música, lo cierto es que tiene otro logro personal: perder 45 kilos en un año, todo fruto del cambio de su estilo de vida. El punto de inflexión vino tras uno de los sustos más grandes de su vida. Fue a principios de 2019, tal y como recoge Men's Health, cuando uno de sus hijos se lo encontró durmiendo en la parte de atrás del coche, tras una noche de fiesta, con dificultades para respirar debido a su apnea del sueño y tardaron hasta 20 minutos en despertarle y en llevarle a casa.

El artista, preocupado por sus problemas en la voz, no tardó en acudir al médico y le detectaron pólipos, algo que le afectaba en su respiración. Tras una cirugía en la sala de emergencias se topó con el culturista Dexter Jackson. El rapero le pidió ayudar contándole que necesitaba ponerse en forma.

Para ello, se mudaría a Jacksonville para someterse a un entrenamiento, un plan de nutrición que le cambiarían la vida. "Tengo que contribuir de cualquier manera que pueda, incluso si eso significa involucrarme en lo físico para asegurar la supervivencia", confesó el artista de Put Your Hands Where My Eyes Could See.