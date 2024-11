Benson Boone canta 'Slow It Down' y 'Beautiful Things' en una impecable actuación en los MTV EMAs 2024

Benson Boone canta 'Slow It Down' y 'Beautiful Things' en una impecable su actuación en los MTV EMas 2024 | Gtres

Sin duda, el 2024 está concluyendo como un año de oro para Benson Boone. Desde que estrenó su disco debut Fireworks & Rollerblades el pasado mes de abril, el artista estadounidense ha conquistado medio planeta con su música.

Prueba de ello ha sido su paso por los MTV EMA's. El público del Co-op Live de Manchester se volcó con Boone, donde interpretó dos de los temas que han marcado su discografía este año: Slow It Down y Beautiful Things.

La actuación con la que Benson Boone ha sobrevolado el escenario de los MTV EMA's

Como si se tratara casi de' un ángel descendiendo del mismo cielo', Benson interpretó su primer tema de forma intimistacon un piano de cola colgado desde el techo. Todo ello, consiguió erizar la piel de los espectadores y traspasar la pantalla. Una iluminación cuidada y su magnetismo marcaron este pase sobre el eacenario.

Tras una actuación in crecendo acompañado de su banda, tocaría Beautiful Things, el tema que sin duda le ha catapultado en su carrera. El intérprete de Cry se ha atrevido con todo, hasta dar una pirueta en su actuación sin despeinarse. Todo ello marcado con una actitud arrolladora sobre el escenario.

Benson Boone, artista revelación del año

El intérprete de In The stars se ha coronado como el artista revelación de estos premios. Una categoría en la que competía contra otros talentos como Chappel Roan o Teddy Swims.

El artista no ha dudado en agradecer en su discurso a quienes han estado a su lado codo con codo en su proyecto: "No estaba preparado para esto (...) hace unos años encontré mi voz, mi pasión, y mi carrera. Honestamente, ha habido una persona que ha estado conmigo cada día con todo lo que he hecho que es mi manager Jeff Burns. Esto es para Jeff, gracias. Gracias, chicos por cambiar mi vida...".