Shawn Mendes nos abre su corazón en 'Why why why' y 'Isn't that enough', los primeros adelantos de 'Shawn'

Shawn Mendes ha querido celebrar su 26 cumpleaños con el lanzamiento de Why why why e Isn't that enough , los primeros adelantos de su disco Shawn . Dos canciones íntimas y emotivas que sirven como aperitivo para saber cómo será su próximo álbum.

'Me fui y me elegí a mí mismo'. Se trata de una de las frases que mejor resume el regreso musical de Shawn Mendes, ya que decidió cancelar su gira hace dos años y alejarse de su carrera artística para dedicarse a cuidar su salud mental y descansar.

Hace dos semanas, el artista anunció en redes sociales que el próximo 18 de octubre lanzará su quinto disco de estudio, Shawn, un proyecto íntimo donde reflexionará sobre cómo ha sido pausa en su vida. "La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo", escribió en Instagram.

Los primeros adelantos, Why why why e Isn't that enough, han llegado este viernes como regalo que ha querido hacer a sus fans para su 26 cumpleaños. Se trata de dos canciones donde se pronuncia sobre la salud mental, su relación -ya terminada- con Camila Cabello y los miedos que lo atormentan.

'Salí del escenario sin nada / Todas las luces estaban jodiendo mi cabeza / Pero aquí estoy, cantando canciones otra vez', canta Shawn Mendes en Why why why.

De hecho, este tema incluye una inesperada referencia a una posible paternidad: 'Pensé que estaba a punto de ser padre / Me sacudió hasta la médula, todavía soy un niño / A veces todavía lloro por mi madre'. Los fans han comenzado a preguntarse si iría por la intérprete de Don't go yet.

Letra en español de 'Why why why'

Abrí una página de mi diario

Todo lo que me duele sigue igual

Siento que no hay nada nuevo que decir

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Sudando entre las sábanas temblando en la cama

Visiones de ella desnuda en mi cabeza

Pero me fui y me elegí a mí mismo

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilízame

No sé por qué, yo

No lo sé, no sé por qué

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Salí del escenario sin nada

Todas las luces estaban jodiendo mi cabeza

Pero aquí estoy, cantando canciones otra vez

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilízame

No sé por qué, yo

No lo sé, no sé por qué

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Se siente como si todo estuviera dando vueltas y vueltas

Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y sigue

Se siente como si todo estuviera dando vueltas y vueltas

Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y sigue

Pensé que estaba a punto de ser padre

Me sacudió hasta la médula, todavía soy un niño (Ooh)

A veces todavía lloro por mi madre

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

No sé por qué, yo

No sé por qué, no sé por qué

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Se siente como si todo estuviera dando vueltas y vueltas

Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y sigue

Se siente como si todo estuviera dando vueltas y vueltas

Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y sigue