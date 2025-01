Ed Sheeran crea una fundación para mejorar la formación musical de los jóvenes

Ed Sheeran ha decidido ser parte de la solución a la reducción a la que se ha visto sometida la educación musical en Reino Unido a través de la Ed Sheeran Foundation, una institución con la que pretenden mejorar el acceso para que "los niños puedan aprender instrumentos, aprender producción y escribir canciones, interpretar y tener esquemas de aprendizaje que les ayuden a aprender diferentes habilidades para entrar en la industria".

El autor de The shape of you ha insistido durante la presentación de la fundación que ha llevado a cabo por diferentes ciudades de Reino Unido en el valor que tiene "la industria de la música". "Representa 216.000 puestos de trabajo en muchos campos diferentes, y trae hasta 7,6 mil millones de libras esterlinas en un año a la economía del Reino Unido", ha indicado en su publicación, contrarrestando la idea "de que no es un trabajo real".

"Lo que más me sorprende es que las artes son una de nuestras principales exportaciones y lo que más nos enorgullece como nación", ha explicado, según recoge Financial Times, durante su visita a Coventry para llevar a cabo este anuncio. "Nadie habla de nuestros negocios de armas o de nuestros banqueros en un sentido positivo. Pero todo el mundo habla de los artistas que producimos, nuestros músicos, compositores y productores. No sé de dónde cree el gobierno que va a salir la próxima generación".

El artista ya llevó a cabo una iniciativa similar con su primera fundación benéfica, con la que también hizo donaciones a otras escuelas, pero con un concepto menos integral que el actual. "Hasta ahora, era mi antiguo profesor de música y alguien con quien trabajaba en el estudio", ha indicado recordando a Richard Hanley, el profesor de música que le animó a profundizar en este arte.

Además, tamnbién ha abordado la importancia que la música tuvo para su "salud mental" cuando era niño, consiguiendo "sentir un sentido de propósito y logro, incluso aprender piano o violoncelo a una edad temprana mucho antes de escribir canciones".