Ed Sheeran se impregna de música irlandesa con un concierto en un pub de Wexford y una sorpresa en la calle

Play, el nuevo disco de Ed Sheeran, llega a nuestras idas el 12 de septiembre, pero mientras tanto el británico está abriendo apetito con una larga lista de singles formada por Azizam, Old Phone, Sapphire y próximamente A Little more.

Todo ello en plena gira mundial por estadios, con la que pasó por España en mayo con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano. Pero entre tanto éxito el artista ha encontrado un hueco para protagonizar una gran experiencia en Irlanda.

Y es que el intérprete de Photographha asistido a la celebración del Fleadh Cheoil na hÉireann —el considerado el mayor festival anual de música irlandesa del mundo— para ser partícipe de esta gran experiencia en Wexford en la que, según la página web oficial, "se puede ver a artistas callejeros, conciertos íntimos y actuaciones de artistas de renombre".

Y uno de ellos ha sido Ed Sheeran, que se ha empapado de música irlandesa, y se ha convertido en el protagonista apareciendo por sorpresa en un pub de la ciudad con una actuación inesperada en plena calle.

De vuelta a sus orígenes

El artista escogió el parking de South Main Street para actuar junto a su guitarra, como en los viejos tiempos. "Voy a tocar una canción porque tengo ahora que actuar en el pub. Esto solo funciona si estáis todos en silencio", expuso. Así, el cantante quiso interpretar su éxito Perfect ante todos los presentes, pasando de tocarla en un gran estadio a una calle irlandesa.

El público recibió esta actuación como un regalo, y la aglomeración disfrutó al o grande este bonito momento al aire libre.

Tras esta sorpresa, Sheeran siguió con su esperado show dentro del conocido pub, donde interpretó canciones como Nancy Mulligan y Divide, con toques de música tradicional irlandesa. Además, sorprendió con los artistas irlandeses Aaron Rowe, BIIRD y Amble al son de Ranglan Road.

El artista está volviendo a los bares, lo que compagina con sus directos de vértigo en grandes recintos. Así lo hizo con The Old Phone Pub para promocionar el single Old Phone, y ahora lo vuelve a hacer poco antes del estreno de A Little more.