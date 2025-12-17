Shinova te invita a unirte a la fiesta celebración después del concierto del 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid
El sábado 27 de diciembre es el gran día de Shinova. Los de Berriz se suben al escenario del Movistar Arena de Madrid con un Concierto fin de gira que celebrarán junto a numerosos amigos y tras el que pretenden seguir de celebración. El grupo se irá de aftershow a una discoteca de Madrid y tú también puedes unirte al plan. ¡Entérate de cómo ir!
Diez oyentes de Europa FM disfrutarán del ensayo previo al gran concierto de Shinova en el Movistar Arena de Madrid
El sábado 27 de diciembre es el gran día de Shinova y la fiesta va a durar toda la noche.
Los de Berriz celebran el gran concierto de su carrera en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial, y van a prolongar la celebración con un aftershow oficial al que han invitado a todos sus fans. ¡Sí, tú también!
La fiesta empieza nada más terminar el concierto en el Ochoymedio Club, en la calle del Arenal 11, y hay dos formas de unirse a la celebración en la que ya han confirmado asistencia los cuatro integrantes de la banda.
- Si tienes entrada para el concierto (aún hay alguna disponible), el acceso es libre hasta completar aforo.
- Para asegurarse el acceso, se pueden comprar entradas que darán pase preferente y la posibilidad de disfrutar de promos especiales.
El último fin de semana del año se presenta espectacular. ¿Te lo vas a perder?