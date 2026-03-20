Sienna Spiro le canta a esos amores en los que no somos "los indicados" en 'The Visitor'

Después de su gran éxito viral en redes y plataformas, Die On This Hill, y de ser nominada en los BRIT Awards 2026 en la categoría Critics' Choice Awards, Sienna Spiro regresa con un nuevo tema en el que descarga su potencia vocal y conecta con emociones tan humanas como sentirnos infravalorados dentro de una relación amorosa.

Y es que la letra de este nuevo tema es muy clara; el amor del que habla tiene fecha de caducidad, es superficial y no aporta seguridad, pero no por culpa de ella: "En el fondo de mi mente / Sé que soy temporal / Me estás abrazando por la noche / Por algún placer / Si eso es todo lo que somos / Sabes que siempre seré un visitante, mmm / En tus brazos".

Acompañada por una magistral orquesta dirigida por Peter Rotter, Sienna Spiro se luce con este tema que apela a aquellos amores en los que nos hemos sentido pequeños y que está basado en su propia experiencia:

"Toda mi vida me he sentido como una persona sin rumbo; me aterra la impermanencia, que las cosas terminen y que la gente se vaya. Me llevó años encontrar las palabras adecuadas para expresar ese sentimiento. No es solo una canción de amor, es una oda a mi vida. Una súplica para no ser solo un momento fugaz en la vida de otra persona, y para aprender a vivir con la idea de que todo es efímero".

Una gira agotada en minutos

Con fechas en varios destinos de Estados Unidos y Europa, Sienna Spiro anunciaba su giraThe Visitor Tour '26, su primera gira fuera de Reino Unido y la segunda en toda su carrera.

A pesar de que añadió fechas adicionales, las entradas se agotaron en apenas minutos y durante el mes de marzo la hemos visto brillar en los conciertos en Estados Unidos.

Sus inicios ligados al jazz y las redes

A sus 20 años, Sienna Spiro se ha convertido en una promesa de la música, ofreciendo una potencia vocal que raras veces se ve en la industria.

La británica empezó a escribir canciones a los 10 años, tomando el jazz como fuente de inspiración, y a los 16 comenzó a dedicarse al completo a la música al ingresar en la escuela East London Arts & Music.

En 2021, empezaría a publicar en redes sociales versiones de otros temas como Creep, de Radiohead, o Set Fire to the Rain, de Adele.

Sería en 2024 cuando empezó a publicar su nueva música, centrada generalmente en el desamor. De esta forma llegaron temas como NEED ME o MAYBE. No sería hasta 2025 que lanzaría You Stole The Show y Die On This Hill, sus grandes éxitos que ganaron viralidad en redes.

Letra de 'The Visitor'

We lay on towers

On rented time

I'm yours for hours

You're always mine

All things expire

I know you won't stay

But I seem to inspire you to say

Say that you love me

Say I'm all you need

In the back of my mind

I know I'm temporary

You're holding me for the night

For some pleasure

If that's all we are

Know I'll always be a visitor, mm

In your arms

It's in my nature

To be cynical

I want to be remembered

So I get hysterical

I wanna be that one thing

Some' special to you

Say you won't forget me

But you always do

Then say that you love me

Say I'm all you need

In the back of my mind

I know I'm temporary

You're holding me for the night

For some pleasure

If that's all we are

Know I'll always be a visitor, mm

In your arms, in your arms, oh

In your arms

Say that you love me

Say I'm all you need

In the back of my mind

I know I'm temporary

You're holding me for the night

For some pleasure

If that's all we are

Know I'll always be a visitor, mm

Know I'll always be a visitor in your arms