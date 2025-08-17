Siete videoclips en aviones: de Britney Spears con 'Toxic' a 'Con altura' de Rosalía

Los mejores videoclip en aviones: de Britney Spears con 'Toxic' a 'Con altura' de Rosalía | YOUTUBE

A veces, ver un videoclip es como volar, pero muchas veces es, efectivamente, estar en un avión. Y es que este concepto tan concreto ha sido el protagonista de grandes historias visuales de todos los tiempos y géneros musicales.

Por ello, repasamos los mejores videoclips que transcurren durante un vuelo, con sus peculiaridades, pero siempre desde las alturas.

'Ella Elle L'a' - Kate Ryan

Probablemente, Katy Ryan sea la madre de todos los videoclips en aviones. Y es que su apuesta visual con el hit Ella Elle L'a está en el imaginario a nivel internacional.

El videoclip del éxito dance muestra a una artista con un look moderno y elegante y acorde a los roles que desempeña: porque ella es la única pasajera, la piloto y la azafata. Mientras canta seductora a la cámara en mitad de un ambiente festivo dentro de un avión, siendo en todo momento la protagonista la pegadiza canción.

'Toxic' - Britney Spears

Otro videoclip de lo más recordado en un vuelo es el de Toxic de Britney Spears. Con su aura seductora, la artista interpreta a una azafata de lo más sexy con un ya emblemático traje azul muy atrevido.

La artista deja el trabajo a un lado para ligar con los pasajeros, pero también para robarles sin miramientos, y todo ello mientras entona este tema sobre las relaciones tóxicas.

'Air Hostess' - Busted

Algo más desconocido, pero que merece estar en esta lista, es el videoclip de la canción Air Hostess de Busted. Como bien indica el nombre, la canción trata sobre superar el miedo a volar por la atracción física de una 'anfitriona'.

Y es que esta historia visual sigue a un pasajero que se siente atraído por una azafata, tanto desde que lo cautivó el hecho de verla en la terminal como al encontrársela en su mismo vuelo. A su vez, todos los miembros de la banda tocan y actúan en el interior del avión.

'Con altura' - Rosalía y J Balvin

El videoclip de Con altura es de los más emblemáticos de Rosalía. La artista prácticamente debutó en el reguetón con esta colaboración con J Balvin y El Guincho, y jugando con el significado de 'con altura' (expresión que hace referencia a empezar algo con estilo y elegancia), la artista baila y canta desde un avión junto a un grupo de bailarines.

'Learn To Fly' - Foo Fighters

Este videoclip cómico del mítico grupo Foo Fighters muestra a los miembros de la banda en un avión, interpretando diferentes personajes: desde pasajeros y pasajeras insoportables a todos los tripulantes, llevando a la sátira sus roles.

Como su nombre indica, Learn To Fly, la canción sirve de símil entre pilotar un avión y enfrentarse a la presión mediática y las expectativas de la industria musical, a través de un toque cómico y extravagante.

'Upside Down & Inside Out' - OK Go

El videoclip de OK Go con su canción Upside Down & Inside Out es de los más impresionantes que existen, y fue grabado con la banda dentro de un avión. Pero la peculiaridad es clara: la historia visual fue filmada en gravedad cero en un avión.

No es de extrañar que el vídeo de la banda se convirtiera en todo un fenómeno: todos flotando en el aire en posturas imposibles, y también los objetos, como ordenadores, pelotas de colores...

'Drunk on a Plane' - Dierks Bentley

Tal y como indica la canción country, estar borracho es una idea perfecta para un videoclip de una canción con dicho nombre. Como si se tratara de una película, Dierks Bentley muestra cómo se intenta superar una ruptura con alcohol y fiesta, haciendo cómplice a toda la tripulación de un vuelo, que acaba pasándolo en grande.