Sigue aquí en directo el concierto gratuito de The Weeknd en São Paulo, Brasil

Te interesa Billie Eilish supera a The Weeknd como la artista más escuchada del momento

The Weeknd, uno de los mayores artistas del panorama musical actual, celebra este mes de septiembre uno de los conciertos más especiales de su carrera en São Paulo (Brasil). Por ello, ha decidido que cualquier persona alrededor del mundo pueda disfrutar de él.

Alrededor de 420.000 personas compitieron para conseguir entradas para este espectáculo del canadiense, pero la mayoría se quedó sin ellas. Aun así, todo aquel que quiera podrá seguir en directo el show a través de Internet.

Esta cita de The Weeknd con Brasil llega un año después de su última visita al público del país, y casi supone el cierre de su gira After Hours til Dawn Stadium Tour (que comenzó en el verano de 2022). En octubre de 2024, celebrará otros cuatro conciertos en Australia que pondrán punto final al tour.

Pero el de Brasil promete ser único. Así lo demuestra que The Weeknd haya querido anunciar su próximo álbum apenas unos días antes de su cita en São Paulo. Se titula Hurry Up Tomorrow, y supondrá el cierre de su trilogía formada también por After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Pero su próximo trabajo parece que será el más personal de todos. "Cuando termine hoy, descubriré quién soy", reza el poema con el que anunció el disco. Los rumores dicen que presentará el álbum en este concierto.

Uno de los conciertos más especiales de The Weeknd

El artista ha concedido una entrevista en exclusiva para Billboard Brasil, donde ha demostrado la gran importancia de este concierto en su carrera profesional.

"Puedo hablar por todos los artistas cuando digo que es difícil poner en palabras el amor y la energía que el pueblo brasileño expresa cuando estás en el escenario", ha dicho sobre el público del país. "Sientes la música tan profundamente. São Paulo y Río me recordaron que las frecuencias que irradiamos como músicos son importantes. Me recuerdan por qué quería hacer música: para conectar. Pasaré el resto de mi vida sabiendo eso".

Por sus palabras, parece que The Weeknd ha superado una etapa difícil en su vida por posibles problemas de salud mental. "Lo enfrenté lo suficiente. La mayoría de las veces, lo superé. Pero trabajo en ello todos los días. Espero que [mi música] ayude a otros a enfrentar y superar el abismo también", ha explicado.

A qué hora y dónde ver el concierto de The Weeknd

El espectáculo de The Weeknd podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de la retransmisión online de su canal de YouTube.

En España, el concierto del canadiense comenzará a las 02:00 de la madrugada (a la 01:00 en Canarias) del día 8 de septiembre.