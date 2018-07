A Sidonie no les hace 'ninguna gracia' que los socialistas utilicen su música

"A nosotros no nos hace ninguna gracia que un partido político, sea cual sea, use una canción nuestra en sus mítines, y menos todavía que no nos lo hayan consultado", dice Sidonie .

Una vez más, la utilización de canciones comerciales en actos electorales vuelve a irritar a los artistas. Ya en 2011 Sony Music denunció al Partido Popular por plagio a Lady Gaga en aquella irónica campaña del candidato a la alcaldía de Tarragona, Alejandro Fernández ("Vota al PP, confía en él, Alejandro, Ale, Ale, Alejandro") y, más recientemente, Macaco ha criticado que el Partido Popular utilizara en un mitin el pasado mes de septiembre su canción Seguiremos, precisamente un himno de la lucha contra el cáncer infantil, lo que generó un sentimiento de burla ante los recortes que la Sanidad Pública ha sufrido.

Esta vez ha sido la banda barcelonesa Sidonie y el partido de los socialistas. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha vuelto a exhibir sus habilidades para el baile en un acto del partido, como ya hizo reiteradamente durante la campaña de las autonómicas, esta vez al son del tema Estáis aquí, de su último disco Sierra y Canadá, y contando con la ex ministra de Defensa, Carme Chacón, a los coros. "No sabemos qué opinaría Freddie Mercury si hubiese visto bailar Don't Stop Me Now a Miquel Iceta", explica Sidonie, refiriéndose a la canción con la que el PSC cerró sus mítines en la última campaña autonómica. "A nosotros no nos hace ninguna gracia que un partido político, sea cual sea, use una canción nuestra en sus mítines, y menos todavía que no nos lo hayan consultado", denuncia el grupo.

El comunicado que ha publicado Sidonie añade: "Nos encantaría que cualquier persona que levantara los brazos, cantara o bailara con esta canción sintiera que "Estáis aquí" es un canto a la añoranza de la gente querida cuando uno está lejos, y que lo hicieran con el mismo amor y pasión con el que el público levanta los brazos, canta y baila en un concierto". La agencia de management del grupo, Emerge, ha anunciado hoy que la candidata del partido ha presentado sus disculpas directamente al grupo, asegurando que no volverán a usar la canción en mítines y alegando que "el único motivo por el que la eligieron es que tanto al equipo como a la propia candidata les encanta Sidonie y esta canción en particular".