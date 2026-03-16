El Sonorama Ribera ha sido nominado en los Iberian Festival Awards 2026 y ha ganado un premio junto a Arde Bogotá

El festival Sonorama Ribera, del cual Europa FM es radio oficial, ha vuelto a situarse en el epicentro de la música ibérica tras ser reconocido en los Iberian Festival Awards 2026 con tres nominaciones que consolidan su posición entre los festivales más destacados de la península.

La cita, que premia cada año a los eventos musicales más relevantes de España y Portugal, ha incluido a Sonorama Ribera en las categorías Mejor Festival de Gran Formato, Mejor Promoción Turística y Mejor Actuación en Vivo.

Esta última ha sido obtenida por la actuación de Arde Bogotá, galardonada con uno de los premios más prestigiosos dedicados a los directos en festivales de ambos países.

Finalista a Mejor Festival de Gran Formato

La nominación a Mejor Festival de Gran Formato reconoce la capacidad de convocatoria, la excelencia en la programación y la magnitud cultural de los festivales de la península.

Sonorama Ribera, con casi treinta años de trayectoria, se ha consolidado como una cita ineludible del calendario musical nacional, gracias a un modelo que combina grandes nombres del panorama internacional con propuestas emergentes, manteniendo siempre una conexión profunda con el territorio que lo acoge.

Reconocimiento a su impacto turístico

La nominación en Mejor Promoción Turística pone en valor la capacidad de Sonorama Ribera de proyectar Aranda de Duero y la comarca de la Ribera del Duero como destinos culturales de primer nivel.

Cada edición atrae a miles de visitantes y contribuye a la difusión del patrimonio local, la gastronomía y la riqueza cultural de la región, consolidando al festival como un motor económico y cultural de la zona.

Arde Bogotá, Mejor Actuación en Vivo

El directo de Arde Bogotá se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la última edición del festival.

Su actuación fue reconocida con el premio Mejor Actuación en Vivo (PT/ES), un galardón que celebra los directos más memorables de la península ibérica. Ante miles de asistentes, la banda ofreció un concierto intenso y eléctrico, consolidando su directo como uno de los más potentes y aclamados del panorama musical actual.

Expectación récord para la próxima edición

El respaldo del público hacia Sonorama Ribera continúa creciendo: la próxima edición ha alcanzado ya el 90% de los bonos vendidos, anticipando una experiencia multitudinaria que volverá a llenar las calles y escenarios de Aranda de Duero.

Con estas nominaciones y el reconocimiento a uno de sus directos más celebrados, Sonorama Ribera reafirma su liderazgo como uno de los festivales más influyentes de España, un evento que combina música, cultura y territorio en una experiencia única e inolvidable.