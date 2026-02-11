Sonorama Ribera 2026 anuncia una gira de presentación por cuatro ciudades

Los días del 5 al 9 de agosto de 2026. tienes una cita musical imprescindible con el Sonorama Ribera, con Europa FM como radio oficial. Esta 29ª edición del festival cuenta un año más con un cartel de lujo con nombres como Leiva, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Crystal Fighters o Rigoberta Bandini.

Más de 150 artistas se darán cita en Aranda de Duero (Burgos) durante los días en que se celebra el festival, con conciertos dentro del recinto y también en distintos puntos del pueblo (incluida la archiconocida Plaza del Trigo).

Y para calentar motores el festival comienza su andadura con una gira de presentación de la mano de Vibra Mahou, que recorrerá cuatro ciudades españolas en abril y mayo. Una serie de conciertos pensados para acercar el espíritu del festival al público en un formato íntimo y de sala, y para mostrar algunas de las propuestas emergentes que formar parte del universo Sonorama.

La gira arrancará el 18 de abril en la sala Universono de Palencia, donde Gara Durán y Oslo Ovnies compartirán escenario en la primera parada de este recorrido. El siguiente concierto tendrá lugar el 9 de mayo en La Rúa, en Burgos, con ambos artistas repitiendo cartel y ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir sus directos.

Esta gira continuará el 28 de mayo en el Cotton Club de Bilbao, en una fecha protagonizada por Gara Durán, y concluirá el 29 de mayo en la sala Desierto Rojo de Valladolid, con el directo de Oslo Ovnies como cierre de esta gira de presentación.

Con esta serie de conciertos, Sonorama Ribera refuerza su compromiso con la música en directo, el apoyo a las salas y la apuesta por el talento emergente, llevando el festival más allá de Aranda de Duero y creando un primer punto de encuentro con el público antes de la edición de 2026.

Siendo tan solo un adelanto de los grandes momentos que viviremos en esta edición del Sonorama Ribera en agosto, y ya puedes hacerte con las entradas desde la propia web del festival: sonoramaribera.com.