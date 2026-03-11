El Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026 presenta su cartel: Ginebras, Marlena, Tu Otra Bonita y más

Playa, música en directo, paisajes únicos, gastronomía y vino convergen en esta sexta edición del Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026.

Este festival será el último del año, teniendo lugar los días 2 y 3 de octubre en Cala de Bou.

El cartel completo ya ha sido anunciado con nombres como Ginebras, Marlena, Tu Otra Bonita, Kitai o Peter Colours.

El primer día del festival contará con actuaciones gratuitas, mientras que el segundo día continuará con actuaciones de pago y una post party en Rock Nights.

Hazte con tu entrada

Las entradas para el evento ya están disponibles en sonoramariberaibiza.esy saldrán a la venta en diferentes tramos con los gastos de gestión incluidos para que el público conozca desde el primer momento el coste real:

Primeras 100 entradas : 35€

: 35€ Siguientes 1 00 entradas : 40€

: 40€ Resto de entradas : 45€

También habrá disponible un BONO PREMIUM (para dos personas) para disfrutar del festival, que incluye:

Habitación doble para 3 noches

Pensión completa

Bebidas gratuitas durante todo el día

Entrada Sonorama Ibiza

Precio: 500€ (250€/persona)

Por otro lado, habrá tarifas especiales para residentes, que se venderán únicamente a 30€, en formato físico y estarán disponibles próximamente en la recepción de Grand Paradiso.

Cartel completo