El Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026 presenta su cartel: Ginebras, Marlena, Tu Otra Bonita y más
El festival Sonorama Ribera Goes To Ibiza regresa a la Cala de Bou los días 2 y 3 de octubre para despedirse del verano por todo lo alto.
Playa, música en directo, paisajes únicos, gastronomía y vino convergen en esta sexta edición del Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026.
Este festival será el último del año, teniendo lugar los días 2 y 3 de octubre en Cala de Bou.
El cartel completo ya ha sido anunciado con nombres como Ginebras, Marlena, Tu Otra Bonita, Kitai o Peter Colours.
El primer día del festival contará con actuaciones gratuitas, mientras que el segundo día continuará con actuaciones de pago y una post party en Rock Nights.
Hazte con tu entrada
Las entradas para el evento ya están disponibles en sonoramariberaibiza.esy saldrán a la venta en diferentes tramos con los gastos de gestión incluidos para que el público conozca desde el primer momento el coste real:
- Primeras 100 entradas: 35€
- Siguientes 100 entradas: 40€
- Resto de entradas: 45€
También habrá disponible un BONO PREMIUM (para dos personas) para disfrutar del festival, que incluye:
- Habitación doble para 3 noches
- Pensión completa
- Bebidas gratuitas durante todo el día
- Entrada Sonorama Ibiza
- Precio: 500€ (250€/persona)
Por otro lado, habrá tarifas especiales para residentes, que se venderán únicamente a 30€, en formato físico y estarán disponibles próximamente en la recepción de Grand Paradiso.
Cartel completo
- Ginebras
- Marlena
- Peter Colours,
- Tu Otra Bonita
- Anabel Lee
- Comandante Twin
- Éxtasis
- Fermín Bouza
- Kitai
- Modelo
- Oslo Ovnies
- Tenda