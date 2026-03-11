en otubre

El Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026 presenta su cartel: Ginebras, Marlena, Tu Otra Bonita y más

El festival Sonorama Ribera Goes To Ibiza regresa a la Cala de Bou los días 2 y 3 de octubre para despedirse del verano por todo lo alto.

Sonorama Ribera 2026 anuncia una gira de presentación por cuatro ciudades

Venta general Sonorama Ribera 2026: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas, precios y cartel

Ginebras actuando en el Sonorama Ribera Festival
Ginebras actuando en el Sonorama Ribera Festival | Getty Images

Europa FM

Madrid11/03/2026 13:28

Playa, música en directo, paisajes únicos, gastronomía y vino convergen en esta sexta edición del Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026.

Este festival será el último del año, teniendo lugar los días 2 y 3 de octubre en Cala de Bou.

El cartel completo ya ha sido anunciado con nombres como Ginebras, Marlena, Tu Otra Bonita, Kitai o Peter Colours.

El primer día del festival contará con actuaciones gratuitas, mientras que el segundo día continuará con actuaciones de pago y una post party en Rock Nights.

Hazte con tu entrada

Las entradas para el evento ya están disponibles en sonoramariberaibiza.esy saldrán a la venta en diferentes tramos con los gastos de gestión incluidos para que el público conozca desde el primer momento el coste real:

  • Primeras 100 entradas: 35€
  • Siguientes 100 entradas: 40€
  • Resto de entradas: 45€

También habrá disponible un BONO PREMIUM (para dos personas) para disfrutar del festival, que incluye:

  • Habitación doble para 3 noches
  • Pensión completa
  • Bebidas gratuitas durante todo el día
  • Entrada Sonorama Ibiza
  • Precio: 500€ (250€/persona)

Por otro lado, habrá tarifas especiales para residentes, que se venderán únicamente a 30€, en formato físico y estarán disponibles próximamente en la recepción de Grand Paradiso.

Cartel completo

  • Ginebras
  • Marlena
  • Peter Colours,
  • Tu Otra Bonita
  • Anabel Lee
  • Comandante Twin
  • Éxtasis
  • Fermín Bouza
  • Kitai
  • Modelo
  • Oslo Ovnies
  • Tenda