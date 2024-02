La sorpresita de Ana Mena era un sorpresón: lanza en plataformas su versión de 'La gata bajo la lluvia'

Ana Mena puso este martes en alerta a sus fans. "Mañana hay sorpresita :)", escribió en redes la malagueña, que no ha querido hacer esperar a sus seguidores y al llegar Las 12 (como dice su canción) compartió en todas las plataformas su versión de la canción La gata bajo la lluvia, que popularizó la cantante Rocío Dúrcal.

La intérprete de Madrid City se ha metido en el estudio para grabar esta emocionante versión que regaló a sus seguidores en el concierto del pasado 6 de diciembre en el Auditorio BB de CDMX y que Naiara, ganadora de OT 2023, interpretó en la gala 8 del talent musical.

Ana Mena debutó al otro lado del Atlántico con esta canción que se considera uno de los temas más emblemáticos de "la española más mexicana" y que, tras su paso por el país centroamericano, también estará relacionado con la malagueña.

¡Escúchala y disfruta también de la letra!

La letra de 'La gata bajo la lluvia'

Amor

Tranquilo, no te voy a molestar

Mi suerte estaba echada, ya lo sé

Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente

Amor

Lo nuestro solo fue casualidad

La misma hora, el mismo boulevard

No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado

Ya lo ves, la vida es así

Tú te vas y yo me quedo aquí

Lloverá, y ya no seré tuya

Seré la gata bajo la lluvia

Y maullaré por ti

Amor

Lo sé, no digas nada, de verdad

Si ves alguna lágrima, perdón

Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido

Amor

Si alguna vez nos vemos por ahí

Invítame a un café y hazme el amor

Y si ya no vuelvo a verte ojalá que tengas suerte

Ya lo ves, la vida es así

Tú te vas y yo me quedo aquí

Lloverá, y ya no seré tuya

Seré la gata bajo la lluvia

Ya lo ves, la vida es así

Tú te vas y yo me quedo aquí

Lloverá, y ya no seré tuya

Seré la gata bajo la lluvia

Y maullaré por ti