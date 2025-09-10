Supersubmarina reedita su icónico EP 'Realimentación' en formato vinilo

Los amantes del indie en España recordarán el 2025 como el de la vuelta de Supersubmarina a la actualidad musical. Un año en el que el nombre la banda, que tuvo que realizar un parón forzoso tras el grave accidente sufrido en el año 2016, ha vuelto a protagonizar noticias felices como la publicación de Algo que sirva como luz, el libro en el que el periodista Fer Gonzo narra la historia de José Chino, Juanca, Pope y Jaime, o la publicación por parte de DJ Nano de la versión remix de En mis venas, de su disco Santacruz.

Para poner una guinda más a este regreso, Supersubmarina acaba de anunciar la reedición de su icónico EP Realimentación a partir del 12 de septiembre, publicado en el año 2011, en formato vinilo de diez pulgadas, donde los fans de la banda podrán volver a disfrutar de temas que se han convertido en hits del grupo como Kevin McAlister, Puta vida, Emperatriz y El Encuentro.

Un lanzamiento que celebra y reaviva el legado de una etapa clave en la trayectoria de los de Baeza, ya que su publicación supuso la prolongación del éxito que Supersubmarina estaba experimentando tras el lanzamiento de su álbum debut en el año 2010, Electroviral. De hecho, muchos acólitos de Supersubmarina consideran a Realimentación como el puente que llevó al grupo hacia una suerte madurez en Santacruz, su segundo disco publicado, en 2012.

Además, este vinilo brinda la oportunidad de disfrutar del EP de una forma totalmente diferente y especialmente dedicada hacia los más melómanos, ya que hasta ahora solo había estado disponible en formato digital o CD, apreciando cada detalle de la producción de Santos & Fluren, la grabación en el estudio de Blind Records de Barcelona y la masterización a cargo del escocés Denis Blackham en Sky Mastering.