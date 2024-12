El surrealista vídeo de dos señoras peleándose en un concierto navideño de Mariah Carey

La Navidad es la época del año en la que la generosidad, el buen trato con el prójimo y la paza reinan por encima del resto de sentimientos. O, al menos, normalmente es así.

Los eventos multitudinarios que se llevan a cabo en estas fechas congregan a decenas de personas dispuestas a disfrutar del buen espíritu navideño y, más aún, si se trata de un concierto de la reina de la Navidad Mariah Carey.

Sin embargo, durante el último concierto de la autora del villancico más universal de todos, All I want for Christmas is you, la armonía propia que envuelve al espectáculo se ha visto empañada por la pelea de dos señoras que se ha hecho viral en apenas unas horas.

Tal y como se observa en las imágenes, una señora arroja el contenido del vaso a la asistente de la fila de atrás, que responde soltando un tortazo a la líquida agresión. Un gesto que, además, parece enfurecer al acompañante de quien arroja la bebida, obligando a otros asistentes a intervenir.

Otro de los detalles que los internautas han resaltado es como la pareja que graba la secuencia se mantiene totalmente ajena al revuelo, queriendo inmortalizar el idílico momento con un videoselfie capturando las imágenes de Mariah Carey sobre el escenario.

Un momento surrealista que va directo al registro de los highlights de la Navidad.