Taburete está de vuelta con 'El perro que fuma', que presentan en una "ubicación secreta"

Taburete anunció que se retiraba de los escenarios en febrero de 2025, pero el grupo quiso darle una última alegría a sus fans con un concierto en verano en O Grove. Sin embargo, la banda parece que no quiere dejar la música en directo, y así lo han anunciado ahora.

Y es que el grupo liderado por Willy Bárcenas nunca dijo que dejaría la música. De hecho, estrenaron el single Vino y cemento hace unas semanas. Y ahora qué mejor manera de anunciar su nuevo proyecto en directo.

Son pocos los detalles que ha compartido el grupo, pero sus seguidores no han tardado en mostrar su emoción de poder volver a ver a sus ídolos.

"Taburete presente El perro que fuma", han publicado el grupo con un cartel que muestra una carta con un sello decorado con un galgo. Además, ponen fecha a la cita: "En Madrid el 28 de noviembre". Eso sí, de momento se desconoce dónde se dará, pues es "ubicación secreta".

Cómo conseguir las entradas

De momento no se conoce qué tipo de evento será, pero todo apunta a que Taburete tocará y cantará en directo. De hecho, hay que hacerse con las entradas para poder asistir a esta misteriosa cita con la banda.

Las entradas se ponen a la venta este mismo viernes a las 12:00 horas en su página web.