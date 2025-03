Taburete anuncia una sorpresa para sus fans tras decidir no dar más conciertos

Taburete ha animado a sus fans tras la noticia de que no darán más conciertos con un anuncio muy especial, que demuestra que la banda sigue ilusionada con la música.

Hace unos días, el grupo liderado por Willy Bárcenas, Taburete, hacía pública su intención de dejar de dar conciertos después de años en los principales festivales de nuestro país. Pero ante el impacto que supuso esta noticia, la banda ha querido aclarar su cometido.

El grupo ha dejado claro a través de un vídeo en Instagram que no se esperaba el impacto de su anuncio, y ha explicado la situación. "Es verdad que no vamos a dar más conciertos y no nos sentimos con ganas ni con fuerzas de hacer una gira ahora, entonces los conciertos han parado de forma indefinida", ha explicado Antón Carreño

No obstante, ha habido un "pero" de lo más emocionante para sus fans, y lo ha explicado Bárcenas: "Pero, pero... Alegrad las caras, porque tenemos el mejor disco que hemos tenido jamás en nuestras manos".

"Nos juntamos el año pasado en mayo para grabarlo. Viene el 6º disco más potente que nunca y pronto vais a tener noticias", han detallado, visiblemente emocionados.

"Hoy comienza el día 1 de Taburete lanzando un disco", termina el vídeo que ha compartido la banda. De esta forma, Taburete demuestra que sigue emocionado con la música y que, al menos en el estudio, se los podrá escuchar próximamente.