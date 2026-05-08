Tame Impala invita a Dua Lipa en su concierto para cantar juntos 'Houdini' y 'Afterthought'

Tame Impala continúa con su gira mundial, y su parada en Londres ha sido de lo más especial con una inesperada invitada en su concierto en el O2 Arena.

Este 7 de mayo los fans del artista que asistieron a uno de sus shows del Deadbeat Tour se toparon con una colaboración en directo que no tardó en hacerse viral: el artista presentó en el escenario a Dua Lipa.

Creando un dúo estelar, juntos cantaron el éxito de la británica Houdini, y también el tema Afterthought. Lipa y Kevin Parker dejaron claro que su química musical los une con fuerza tanto fuera como sobre el escenario.

Su trabajo juntos en la música

Cabe recordar que Kevin Parker, quien está detrás de Tame Impala, ha formado parte de grandes hits de Dua Lipa. Después de hacer un remix con la diva del pop de New Rules, el artista participó como productor y compositor de varias canciones del álbum Radical Optimism.

Su influencia en los géneros del disco-pop y el sonido psicodélico se puede apreciar precisamente en Houdini, Training Season e Ilusion.