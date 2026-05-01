Las mejores canciones para celebrar los 30 con Adele, Amaral, Dua Lipa y más

¡Europa FM cumple 30 años! Y qué mejor manera de celebrarlo que seleccionando las mejores canciones para cantarle a esta nueva década cargada de nuevas vivencias. Temazos de artistas como Adele, Amaral y Dua Lipa no podían faltar, entre otros grandes nombres.

¿Qué es mejor que cumplir 30 años? ¡Celebrarlo con grandes himnos!

Europa FM alcanza sus tres décadas, y lo hacemos recopilando canciones perfectas para bailar y cantarle a esta nueva edad. Disfrutar del presente, superar crisis, tener nuevos retos... Todo un abanico de acciones en esta etapa en la que no pueden faltar canciones de artistas como Imagine Dragons, Dua Lipa, Estopa y más.

Tanto si también cumples 30 como si no, celebra con nosotros este inigualable cumpleaños, con una selección de canciones que nos acompañan en la mejor edad.

'Oh My God' - Adele

Con quién mejor artista para celebrar los 30 que con Adele, quien le dedicó todo un disco a esta edad. Y esta balada con un toque pop y góspel habla de la dualidad entre vivir nuevas experiencias y el miedo e inseguridad por abrirse de nuevo a un amplio abanico de sensaciones. Porque la tercera década es un momento para reconectar con todas estas emociones, asumirlas y lanzarse al mundo.

'El universo sobre mí' - Amaral

A los 30 tienes todo el universo sobre ti, como canta Amaral. En esta década se convive con la sensación de ser pequeño ante el mundo y con las crisis personales o existenciales, a la vez que se grita, se quiere vivir a lo grande y se abrazan los sentimientos intensos. Una melancolía esperanzadora que en la voz de Eva suena a himno para la tercera década de edad.

'Training Season' - Dua Lipa

Ya estamos cansados de los periodos de prueba, a los 30 vamos con todo. Así lo canta Dua Lipa en Training Season, un himno pop que grita a las personas que no buscan nada serio y prefieren no comprometerse. No es pedir demasiado, es haber alcanzado un nivel de madurez en el que las prioridades cambian, pues precisamente en esta década se empiezan a tener las ideas mucho más claras.

'On Top of the World' - Imagine Dragons

El buen rollo llega de la mano de Imagine Dragons, que le cantan precisamente en On Top of the World a comerse el mundo y disfrutar de todo lo que sale bien. Sí, porque a los 30 las cosas hay que celebrarlas a lo grande, y más si salen como esperábamos. Un himno de la diversión que cantar a pleno pulmón.

'Partiendo la pana' - Estopa

El título ya lo dice todo: llegamos a los 30 con fuerza y ganas de arrasar con todo nada más entrar a esta edad. Los hermanos Muñoz cogen al toro por los cuernos y narran en esta canción una noche de desfase con un hombre que va con todo y con todos en un bar, el lugar seguro de muchos treintañeros.