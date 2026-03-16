Dua Lipa sobre el caso Epstein: "La forma en que se han reportado los crímenes ha sido perjudicial para todas las víctimas"

Una vez más, Dua Lipa se ha posicionado sobre un tema de actualidad y en esta ocasión lo ha hecho sobre uno de los casos más escabrosos que ha salido a la luz en los últimos años: el caso Epstein.

La cantante de Don't Start Now ha sido muy sincera sobre cómo ve que los medios han tratado la trama de trata de menores y violaciones que tuvieron lugar en la isla de Epstein.

Sobre ello ha hablado en su podcast Service95 Book Club, el cual está enfocado a charlar con un autor sobre su libro para profundizar más en su universo y darlo a conocer a la audiencia.

Sin embargo, mientras entrevista a Roxane Gay, autora de Bad Feminist, la cantante ha querido sacar este tema: "La forma en que se han reportado los crímenes y el lenguaje utilizado han sido realmente perjudiciales para todas las víctimas".

"No dejo de pensar en todas las historias que hablan de niñas menores de edad y fiestas sexuales,", continuaba, exponiendo su opinión con firmeza.

Pero Dua Lipa no ha querido quedarse ahí, sino que ha señalado una intención oculta de los medios estadounidenses al actuar de esta forma: "Es casi como si lo pusieran todo bajo un velo para proteger… ¿A quién? ¿Al lector? ¿O para enmascarar lo que está sucediendo?"

"Es muy interesante cómo los medios de comunicación, de alguna manera, manipulan y distorsionan las cosas, incluso en los momentos más oscuros", sentenció la cantante.

Su cara más política

Y es que no es la primera vez que la cantante muestra esta faceta tan política y reivindicativa, sino que en otras ocasiones ya se ha mostrado muy tajante con su opinión.

Por ejemplo, se ha posicionado sobre la condena del genocidio en Palestina, la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ o la reivindicación de los derechos humanos en Qatar en el contexto de la Copa del Mundo de 2022