Taylor Swift adelanta el videoclip de 'Patient Zero' con Dakota Johnson y Colin Farrell como protagonistas

Patient Zero fue la primera de las sorpresas de Taylor Swift que protagonizan esta semana. La artista anunció la nueva canción con una estética renovada, pero lejos de ser una nueva era musical, el tema pertenecerá a The Life of a Show Girl: The Encore, el disco deluxe de artista.

Todo este paquete legará el viernes 25 de septiembre, pero pocos días después la nueva canción de Swift estrenará su videoclip. Y no lo hará desde cualquier lado, sino desde los MTV Video Music Awards del 27 de septiembre.

Sin embargo, la superestrella ha amenizado la espera al mostrar un teaser de lo que será el video musical de Patient Zero: en él participan los actores Colin Farrel y Dakota Johnson junto a la artista.

Y como si del adelanto de una película de Holywood se tratara, se ve a los actores junto a la cantante en distintas escenas: en casa, sumergiéndose en una piscina y llegando a un sitio elegante... Todo un adelanto de tematica misteriosa que deja escuchar por encima cómo sonará la canción.