Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl: Encore', una versión deluxe con cuatro canciones nuevas

El 25 de septiembre de 2026 quedará marcado en los corazones de los swifties para siempre.

Taylor Swift parecía que comenzaba una nueva era musical con el anuncio de su single Patient Zero, que llegará este viernes con una estética renovada. Pero horas después de desvelar esta sorpresa, la artista deja boquiabiertos a sus fans con el anuncio de The Life of a Showgirl: Ecore, una versión deluxe de su 12º álbum con estreno este mismo viernes.

Se trata de una republicación del disco con cuatro canciones nuevas, entre las que se encuentra el que parecía su nuevo single . Y así lo ha detallado en Instagram, donde ha dejado claro que se trata de una manera de celebrar su último proyecto.

"Hace aproximadamente un año, hicieron algo realmente increíble. Algo que me dejó completamente alucinada… Le disteis a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum".

La artista aprovechó la euforia para componer con sus grandes productores: "Viajé a Suecia para celebrarlo con Max y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero allí había un estudio e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones".

"Espero que os encanten, porque nacieron de la pura gratitud por vuestro entusiasmo y celebración del álbum que creamos. The Life of a Showgirl: The Encore, que incluye cuatro canciones nuevas, sale el viernes", expresa la superestrella, dejando ver en la publicación también la portada de este nuevo proyecto.

Las nuevas canciones

The Life of a Showgirl: Ecore estará formado por las 12 cancoknes ya conocidas, más cuatro temas nuevos: