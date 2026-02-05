Taylor Swift anuncia el videoclip de 'Opalite' con estreno inminente

Taylor Swift continua estirando el éxito de su disco The Life of a Showgirl. The Fate of Ophelia sigue en los puestos más altos de las listas musicales, y ahora la artista apuesta por un segundo single.

Se trata de Opalite, una canción de su último álbum que tampoco tardó en hacerse viral en redes sociales. Ahora, la cantante sorprende a sus fans anunciando el estreno de su videoclip, el segundo del disco.

Los swifties podrán ver el videoclip de Opalite el viernes 6 de febrero a las 14:00 horas en España y se podrá ver desde Spotify Premium y Apple Music.

Aunque todavía no se conocen detalles del vídeo musical, todo apunta a que tendrá baile y mucho brillo como protagonista, continuando con la estética que se le ha dado a la canción desde el estreno de The Life of a Showgirl.