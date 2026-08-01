Taylor Swift y el fenómeno de 'august': la canción que resurge cada mes de agosto

Las canciones son atemporales: siempre están a nuestra disposición, esperando a que las escuchemos y cantemos. Pero hay algunas composiciones que, por su temática, están aferradas a un día, un mes o un periodo específico.

Este tipo de temas reviven año tras año, y sobran ejemplos de ello. Los más evidentes son los villancicos: All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, y Last Christmas, de Wham!, lideran las listas de lo más escuchado en Navidad. También ocurre con días específicos: ahí están 20 de enero, de La Oreja de Van Gogh, o Yo te esperaré, del dúo colombiano Cali & el Dandee, una canción inseparable de su verso "7 de septiembre, la llamada que llegaría".

Ahora llega el dominio de august, uno de los mayores éxitos del octavo álbum de estudio de Taylor Swift, folklore (2020). En él, la artista estadounidense narra una historia de desamor veraniega que resurge cada mes de agosto en las listas de éxitos musicales.

De qué trata 'august' de Taylor Swift

Taylor Swift compuso una trilogía amorosa en folklore formada por tres canciones: cardigan, august y betty. En resumen, la historia cuenta el proceso de amor, engaño y arrepentimiento por parte de un chico que vive un desliz amoroso con una chica que no es su pareja.

Cada una de las compasiones está narrada desde el punto de vista de cada uno de los personajes. En el caso de august, la protagonista es la segunda chica, la otra parte de la relación que rememora sus vivencias con el chico mientras lamenta que todo haya llegado a su fin.

"No eras mío para perderte"

"Puedo vernos retorciéndonos en sábanas / Agosto se acabó como una botella de vino / Porque nunca fuiste mío", dice el estribillo. Más conocido incluso es el puente de la canción, la última estrofa antes del último estribillo. Dice así: "Cuando todavía estábamos cambiando para mejor / Querer era suficiente / Para mí era suficiente / Vivir por la esperanza de todo / Cancelando mis planes en caso de que llames / [...] / Porque no eras mío para perderte".

El 'All I Want for Christmas Is You' de agosto

Desde que Taylor Swift publicó la canción en 2020, los fans de la artista han convertido en una tradición escuchar august en agosto. Por eso, al empezar el mes, muchos seguidores de la estadounidense comparten el tema en sus redes sociales y la escuchan como si de un villancico se tratase.

Esto ha provocado que august sea la segunda canción más escuchada del álbum en Spotify, solo por detrás de cardigan, a pesar de no ser un sencillo del disco y no tener videoclip. Del mismo modo, ambos temas son los mejor valorados del disco, según los usuarios de la plataforma Album of the Year.

Una canción apropiada por "las chicas"

En redes sociales, august se considera un himno para "las chicas". En concreto, para las chicas que "alguna vez se sintieron como la segunda opción, las que siempre se terminan sintiendo solas, las que dan todo por la otra persona pero aun así no funciona. [...] Las que aman con el corazón y siempre estarán ahí", según las palabras de @bleachtay en X (antes Twitter).