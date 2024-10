Taylor Swift inicia la etapa final de 'The Eras Tour' en Miami: nuevos 'outfits' y asistentes famosos

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | Europa Press

Taylor Swift no ha dejado de ser noticia a pesar del pequeño parón en su gira The Eras Tour, cuyo recorrido por Europa terminó el pasado 20 de agosto en Londres.

Desde entonces, la estadounidense ha ocupado titulares por su éxito en la última entrega de premios de los MTV VMAs, por mostrar públicamente su apoyo a Kamala Harris en las elecciones, por convertirse en la artista femenina más rica del mundo o por donar dinero en favor de los afectados por los huracanes Milton y Helene.

Ahora, Taylor Swift ha retomado su gira de conciertos The Eras Tour con un espectáculo en Miami el viernes 18 de octubre, donde ha habido novedades muy comentadas sobre el vestuario de la artista. Así, da comienzo a la última etapa de su tour internacional, el cual pondrá su punto y final en Canadá el próximo 8 de diciembre.

Nuevos 'outfits'

La estadounidense ha salido al escenario del Hard Rock Stadium con su tradicional y aclamado espectáculo musical, pero con pequeñas novedades. Una de ellas es un nuevo conjunto que Swift ha lucido durante la interpretación de las canciones de Reputation, su álbum de 2017 del que aún no ha publicado una regrabación.

Se trata de un mono negro con estampados en forma de serpiente, el símbolo que representa esta era de la artista, ya que en aquella época miles de personas insultaban a Taylor Swift alegando que era una "víbora". El outfit deja al descubierto el brazo y la pierna derecha de su cuerpo.

El otro vestuario nuevo pertenece al disco Fearless, estrenado en 2008 y caracterizado por los sonidos country. Este es un vestido en tonos azules, a juego con la guitarra, que luce flecos en la parte de abajo del diseño.

Famosos entre el público

Como siempre, muchas caras conocidas han acudido al evento imprescindible en el que se ha convertido el The Eras Tour de Taylor Swift. Por eso, una de las apariciones sorpresa del día ha sido la de Florence Welch, vocalista del grupo Florence and the Machine, quien ha cantado junto a la diva del pop su colaboración juntas: Florida!!!

Por su parte, entre el público han destacado los rostros de figuras como la tenista estadounidense Serena Williams o el analista de fútbol americano Tom Brady.